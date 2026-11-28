أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن ما يحدث في إيران يؤثر على العالم وأسعار النفظ والغاز ونؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

وقال بدر عبد العاطي في كلمته أثناء الرد على أسئلة الأعلامي أحمد موسى في مؤتمر صحفي مع عدد من الإعلاميين، والذي عرضها أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" نحن ضد العسكرة في البحر الأحمر وهذا ما يؤكد عليه الرئيس السيسي أن امن وحوكمة البحر الأحمر حصري للدول المشاطئة على البحر الأحمر".

وتابع بدر عبد العاطي :" كلنا ثقة كاملة في القيادة السياسية الحكيمة في إدارة السياسة الخارجية وقدرة مؤسسات الولة في الدفاع عن المصالح الوطنية والامن القومي المصري".

وأكمل بدر عبد العاطي :" علاقاتنا ممتازة للغاية مع الأشقاء في ليبيا سواء في الشرق أو الغرب ونتطلع لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية".

وتابع :" المياه هبة من الله وليس من أي دولة وجريان المياه عبر نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لنا وأعربنا مرارا عن استعدادنا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ولا يمكن ان نرهن مصير 110 مليون مصري بوعود أو تصريحات".

وأضاف :" سيناء لها وضعية وقوانين خاصة ونحن مع السلام والسلام يعني تغيير الوضع على الأرض في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والأوضاع في غزة مشينة للبشرية ومصر تبذل أقصى جهد لإدخال المساعدات والخيام لقطاع غزة وهناك تعنت وتشدد غير مقبول من إسرائيل ويمنع دخول الخيام والكرفانات".