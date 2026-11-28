حظي النجم المصري محمد صلاح بإشادة من الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية، بعد ظهوره اللافت بقميص طرابزون سبور التركي خلال مواجهة سسكا صوفيا البلغاري في الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2-1، بعدما لعب دورًا بارزًا في قلب النتيجة وتحقيق الانتصار.

وكان صلاح أحد أبرز نجوم المباراة التي أقيمت يوم الخميس 26 نوفمبر 2026، إذ نجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 69، قبل أن يقدم التمريرة الحاسمة لهدف الفوز خلال الوقت بدل الضائع، ليضع بصمته على هدفي طرابزون سبور ويقوده لحصد النقاط الثلاث.

وسلط موقع الكرة الذهبية الضوء على المردود الذي قدمه قائد منتخب مصر، معتبرًا أن مساهمته الهجومية أمام الفريق البلغاري تعكس استعادة جزء من مستواه المعهود، وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

محمد صلاح يبحث عن بداية جديدة في تركيا

وتطرق التقرير إلى المحطة الجديدة في مسيرة صلاح الاحترافية مع طرابزون سبور، بعدما أنهى رحلته مع ليفربول، التي شهدت سنوات حافلة بالإنجازات والأرقام المميزة، جعلته أحد أبرز نجوم الفريق الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن انتقال النجم المصري إلى الدوري التركي يمثل تحديًا مختلفًا، وفرصة لاستعادة أفضل مستوياته والقيام بدور مؤثر في مشروع فريقه الجديد، الذي يعول على خبراته الكبيرة وإمكاناته الهجومية.

إشادة بتأثير صلاح في هجوم طرابزون سبور

واعتبر موقع الكرة الذهبية أن ما قدمه صلاح أمام سسكا صوفيا يحمل مؤشرات إيجابية بشأن عودته إلى الواجهة، خاصة بعدما جمع بين التسجيل وصناعة الأهداف في مباراة واحدة، ليؤكد قدرته على التأثير في نتائج فريقه.

ويملك محمد صلاح سجلًا بارزًا في سباق الكرة الذهبية، بعدما ترشح للجائزة 6 مرات، وكان أفضل إنجازاته احتلال المركز الرابع في نسخة عام 2025، ليواصل حضوره ضمن قائمة أبرز اللاعبين الذين نافسوا على الجائزة خلال السنوات الأخيرة.