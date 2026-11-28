تواصل حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، فعالياتها بالتعاون بين وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة أسوان بقيادة سهير مكى، والمجلس القومي للمرأة فرع أسوان بقيادة ثناء سليمان، وبمشاركة الجهات التنفيذية والدينية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى .

يأتى ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ومستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

لقاءات توعوية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها

وشهد ملعب العاشر من رمضان بمركز شباب كلابشة إحتفالية توعوية تضمنت لقاءات حول حقوق المرأة فى الإسلام والحقوق القانونية والمواريث، ومناهضة العنف، إلى جانب ورش عمل وألعاب تربوية للأطفال وفقرات فنية .

كما نُظمت ندوات بإدفو تحت عنوان " كوني آمنة.. كونى قوية " ، وبقرية كركر حول " التمكين الإقتصادى كأداة لإستقلال المرأة " ، فيما تناولت ندوة بقرية بنبان بمركز دراو سبل الحماية من الإبتزاز الإلكترونى والعنف الرقمى .

التوعية تمتد إلى مراكز ومدن المحافظة

وامتدت الفعاليات إلى مدارس فاطمة الزهراء والعتمور قبلي بكوم أمبو للتوعية بمناهضة العنف، ومدرسة سلوا الثانوية الفنية للبنات من خلال ندوة " إعرفى حقك.. إنتى تستاهلى الأمان " ، التى إستهدفت 45 طالبة، إلى جانب ندوة توعوية بالوحدة الصحية بقرية إقليت.

كما نظمت وحدة تكافؤ الفرص ورشة عمل للعاملات بالجهات الحكومية بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حول " التخطيط الإستراتيجى ودوره فى توفير بيئة عمل آمنة للمرأة " .

وتستهدف الفعاليات نشر ثقافة رفض العنف بكافة أشكاله ، وتعريف السيدات والفتيات بحقوقهن ووسائل الحماية والدعم ، وتعزيز تمكين المرأة ومشاركتها المجتمعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة .