تستعد السويد لتطبيق مجموعة من التغييرات الجديدة على قطاع السيارات، ضمن المعايير الأوروبية المعروفة باسم Euro 7، اعتبارا من 29 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف تشديد متطلبات الانبعاثات وتحسين معايير السلامة والحفاظ على البيئة، إلى جانب منح المستهلكين حماية أكبر عند شراء السيارات الكهربائية والمستعملة.

وتشمل القواعد الجديدة السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل والكهرباء، مع فرض متطلبات إضافية على الشركات المصنعة تتعلق بأنظمة مراقبة الأعطال، وكفاءة المكابح، ومتانة البطاريات، وتآكل الإطارات، فضلا عن توفير بيانات أكثر تفصيلا حول الأداء البيئي للسيارة.

ومن أبرز التغييرات التي قد تثير اهتمام أصحاب السيارات، اعتماد أنظمة إلكترونية قادرة على اكتشاف الأعطال المرتبطة بمعالجة انبعاثات العادم، وإرسال تنبيهات متكررة إلى السائق بضرورة إصلاح المشكلة.

وفي حالة تجاهل التحذيرات واستمرار العطل، يمكن لبعض الأنظمة المعتمدة أن تفرض قيودا على استخدام السيارة، بما في ذلك منع إعادة تشغيل محرك الاحتراق بعد إيقافه، لحين معالجة الخلل.

لكن هذه الخاصية لا تعني توقف السيارة بصورة مفاجئة أثناء القيادة، إذ سيتمكن السائق من استكمال رحلته والوصول إلى مكان آمن، كما لا تمنح القواعد الجديدة السلطات صلاحية إيقاف السيارات عن بعد.

لن يكون أصحاب السيارات المسجلة بالفعل في السويد مطالبين بإجراء تعديلات إجبارية على مركباتهم نتيجة تطبيق المعايير الجديدة، سواء تعلق الأمر بالمكابح أو الإطارات أو المحركات أو البطاريات.

كما سيظل من الممكن استخدام السيارات القديمة، بما فيها الطرازات العاملة بالديزل، وبيعها وشراء السيارات المستعملة دون اشتراط تحديثها لتتوافق مع Euro 7.

تتضمن القواعد الجديدة اشتراطات تتعلق بالحفاظ على الحد الأدنى من كفاءة بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، بهدف الحد من المخاطر المالية التي قد تواجه المشترين، خاصة عند اقتناء سيارة كهربائية مستعملة.

وتحدد المعايير مستويات لسعة البطارية مقارنة بحالتها الأصلية، بحيث تحتفظ بما لا يقل عن 80% من سعتها بعد 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر، وتنخفض النسبة إلى 72% بعد 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر، وفقا للحد الزمني أو مسافة القيادة التي تتحقق أولا.

وتتيح هذه المتطلبات للمستهلك الحصول على معلومات أوضح حول الحالة الصحية للبطارية، بما يساعده على تقييم السيارة قبل الشراء، لكنها لا تعني حصول المالك تلقائيا على بطارية جديدة مجانا إذا انخفضت الكفاءة عن النسب المحددة، إذ تظل شروط الضمان منفصلة عن المتطلبات التنظيمية.

ومن المنتظر أن تحصل السيارات المشمولة بالقواعد الجديدة على جواز بيئي إلكتروني يتضمن بيانات عن استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية، والمدى الكهربائي، وانبعاثات العادم، ومتانة البطارية.

كما ستخضع أنظمة معالجة العوادم لمتطلبات متانة تصل إلى 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر، مع تطبيق متطلبات معدلة تمتد إلى 10 سنوات أو 200 ألف كيلومتر.

لن تقتصر Euro 7 على المحركات والبطاريات، بل ستشمل أيضا تقليل الجسيمات الدقيقة الناتجة عن احتكاك المكابح، بما في ذلك السيارات الكهربائية، مع بدء تطبيق متطلبات جديدة للحد من تآكل إطارات السيارات خلال يوليو 2028.

ومن المقرر تطبيق القواعد على الطرازات التي تحصل على اعتماد جديد اعتبارا من 29 نوفمبر 2026، بينما تمتد المتطلبات إلى معظم السيارات الجديدة التي تسجل لأول مرة اعتبارا من 29 نوفمبر 2027.

وقد تؤدي هذه الاشتراطات إلى زيادة تكاليف تصنيع بعض السيارات الجديدة، نتيجة الحاجة إلى تطوير أنظمة المراقبة والمكابح والبطاريات، لكن التشريعات لا تفرض زيادة سعرية محددة أو ضرائب إضافية على السيارات المسجلة حاليا.