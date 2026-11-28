تستعد شركة OpenAI، لإضافة مجموعة جديدة من الإمكانات إلى تطبيق ChatGPT على هواتف أندرويد، قد تمنحه صلاحيات أوسع للتحكم في الهاتف وتنفيذ المهام اليومية، بما يشمل الوصول إلى جهات الاتصال وسجل المكالمات وإجراء الاتصالات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية وقراءتها.

وكشفت مؤشرات برمجية عثر عليها داخل الإصدار 1.2026.328 من تطبيق ChatGPT لنظام أندرويد، عن عمل الشركة على تطوير هذه الوظائف، في خطوة قد تحول المساعد الذكي إلى بديل أكثر تطورا للمساعد الرقمي التقليدي على الهواتف.

إجراء المكالمات وإرسال الرسائل



تتضمن التعليمات البرمجية الجديدة طلبات أذونات تسمح للتطبيق بالوصول إلى جهات اتصال المستخدم، وقراءة المكالمات الأخيرة، وإجراء مكالمات هاتفية عند طلب المستخدم، بالإضافة إلى قراءة الرسائل النصية وإرسالها.

لكن الاستفادة من هذه الوظائف ستتطلب موافقة المستخدم أولا على منح التطبيق الصلاحيات اللازمة من خلال إعدادات أندرويد.

التحكم في الموسيقى والتطبيقات الصوتية



تشير المؤشرات أيضا إلى أن ChatGPT قد يحصل على إمكانية التحكم في الوسائط التي تعمل بالفعل على الهاتف، مثل إيقاف الموسيقى مؤقتا أو استئناف تشغيلها أو الانتقال إلى المقطع التالي.

ومن المتوقع أن تعتمد هذه الخاصية على صلاحية الوصول إلى إشعارات أندرويد، لكنها لن تسمح للمساعد بفتح تطبيقات الموسيقى أو تشغيل أغنيات جديدة من تلقاء نفسه، بل ستقتصر على التحكم في جلسات التشغيل النشطة بالفعل.

ChatGPT

قراءة محتوى الشاشة وفهم ما يظهر عليها



ومن بين المزايا المحتملة أيضا، قدرة ChatGPT على الاطلاع على المحتوى الظاهر على شاشة الهاتف واستخدامه لفهم أسئلة المستخدم وتقديم إجابات أكثر ارتباطا بالسياق.

وتتضمن الشيفرة خيارا يحمل اسم "Use screen and app data"، يتيح استخدام بيانات الشاشة والتطبيقات، مع إمكانية إعادة فحص المحتوى الظاهر عند كل سؤال إضافي يطرحه المستخدم بشأن ما يشاهده.

وكلاء Dots قد يعملون حتى مع قفل الهاتف



كما تضمنت التعليمات البرمجية إشارات إلى ميزة Dots، وهي وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم تنفيذ المهام دون الحاجة إلى إبقاء التطبيق مفتوحا طوال الوقت.

وتشير إعدادات داخل التطبيق تحمل اسمي "allowedWhileLocked" و"useDotAsAssistant" إلى احتمال السماح لهذه الوكلاء بالعمل حتى عندما يكون الهاتف مقفلا، أو تعيين أحدها مساعدا رقميا أساسيا للجهاز.

ورغم هذه المؤشرات، لم تكشف OpenAI حتى الآن عن موعد إطلاق المزايا الجديدة، كما لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت جميع الوظائف المذكورة ستصل إلى النسخة النهائية من التطبيق.