أكد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أهمية المواجهة التي ستقام في نهاية هذا الأسبوع ضد مانشستر سيتي في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحًا إنه من السابق لأوانه في الموسم الحديث عن حسم اللقب.

يتصدر أرسنال الترتيب ويتقدم بست نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بقيادة إنزو ماريسكا، والذي حصد نقطة واحدة فقط من آخر أربع مباريات في الدوري بعد بداية موفقة بسبع انتصارات متتالية.

لكن أرتيتا تجاهل التلميحات بأن نتيجة الغد قد تكون حاسمة في سباق اللقب، على الرغم من اعترافه بأهمية مواجهة المنافسين المباشرين في ملعب الإمارات.

وقال أرتيتا: "عندما نلعب مبارياتنا على أرضنا ضد الفرق الكبيرة، يصبح ذلك أمرا بالغ الأهمية في المنافسة على اللقب، نحن نعلم مدى أهمية تلك المباريات على أرضنا والفرق الذي يمكن أن تحدثه".

وتابع: “لكن من الواضح أننا في شهر نوفمبر ونعلم كم من الوقت لا يزال أمامنا للعب، هذا ينطبق على جميع الفرق”.

كما أبقى أرتيتا أوراقه طي الكتمان بشأن لياقة حارس المرمى ديفيد رايا، الذي أصيب في ذراعه اليسرى في مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وغاب عن مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد بوروسيا دورتموند.

وقال أرتيتا ردا على سؤال حول ما إذا كان رايا سيكون جاهزاً لمواجهة السيتي: “لا أعرف، ما زال أمامنا بضع ساعات قبل المباراة، نحاول فقط استعادة جميع اللاعبين”.

شارك كيبا أريزابالاجا بدلاً من رايا في مباراة نيوكاسل يوم السبت الماضي ولعب في مباراة التعادل 1-1 مع دورتموند يوم الثلاثاء.