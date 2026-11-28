استضافت جامعة القاهرة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في ندوة طلابية موسعة تحت عنوان "السياسات الاقتصادية في الدولة الوطنية والهوية المصرية"، بحضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومئات الطلاب، حيث استعرض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027–2030)، وكان في استقباله الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، كلمته، بتقديم خالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وطلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء. وأعرب عن اعتزازه وتقديره بالتواجد في رحاب جامعة القاهرة وتحت قبتها التاريخية، مثمنًا دور الجامعة أساتذةً وطلابًا.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يخضع حاليًا لحوار مجتمعي موسع، ومن المقرر إطلاقه بنهاية ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة استعرضت ملامحه الرئيسية خلال منتدى مصر 2026 الذي عُقد في أكتوبر الماضي، ولافتًا إلى أن العالم شهد صدمات اقتصادية متلاحقة على مدار السنوات الماضية، من تداعيات جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد، وغيرها من التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأكد أن البرنامج يستهدف بناء اقتصاد مصري أكثر كفاءة وفاعلية وتنافسية، قادر على تحقيق نمو مستدام، وأن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم يمثلان أولوية رئيسية له، مع تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مشددًا على أن ذلك لا يقتصر على زيادة التمويل، بل يشمل كذلك تطوير نظم التشغيل وتحسين أساليب تقديم الخدمات ورفع كفاءتها وجودتها.

وتناول نائب رئيس مجلس الوزراء المحاور الأساسية للبرنامج، وفي مقدمتها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومرونته وخفض التضخم، واستقرار السياستين المالية والنقدية مع ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى البدء في التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء بداية من العام المالي 2027–2028، والذي يمثل نقلة نوعية فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومى بمعدلات الأداء الفعلى والنتائج، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تستهدف تعزيز دور خمسة قطاعات محورية واعدة، هي: الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، مع رفع مستوى الإنتاجية وتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات، مؤكدًا أهمية تنمية الموارد البشرية، ودور التعليم الجامعي وقبل الجامعي في تأهيل الخريجين لسوق العمل محليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا، فضلًا عن الاهتمام بالعنصر البشري، سواء في جودة الخدمات أو في اكتساب مهارات سوق العمل، كما أشار إلى أن الاهتمام بالطبقة المتوسطة ودعمها، التي تحملت العبء الأكبر من تداعيات الإصلاح الاقتصادي، يمثل أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، منوهًا إلى إجراءات تحسين الأحوال المالية للعاملين بالدولة تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026.

وتناول أهمية برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى المبادرات التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال السنوات الماضية، ومنها برنامج "تكافل وكرامة"، ومبادرة "حياة كريمة" لتحسين جودة حياة ملايين المواطنين في الريف المصري، ومبادرة "100 مليون صحة"، إلى جانب الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور حسين عيسى أن البرنامج يتضمن تطوير قطاع الخدمات، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والنقل، وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة منها، وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها، مشيرًا في هذا السياق إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة (2026–2030) وخطتها التنفيذية، باعتبارها أحد الأطر الرئيسية المنظمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي والهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية الذي شهد مؤخرًا طرح بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن تحقيق المستهدفات يشمل تعزيز دور القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي، ومواصلة الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع هيكل الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف كذلك رفع تنافسية الاقتصاد المصري وربطه بسلاسل الإمداد العالمية، ولافتًا إلى الجهود الجارية لخفض الدين العام.

وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، أشار إلى الجهود الجارية لإصلاح وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، معربًا عن اعتزازه برئاسة اللجنة الحكومية المعنية بهذا الملف، وكذلك إعادة هيكلة وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية، ومؤكدًا أنه لا مساس بالعاملين في إطار الإصلاح، وأن التركيز ينصب على تبسيط الإجراءات وتيسيرها وتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.

وفيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، أشار إلى الجهود المبذولة تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، والجهود المتواصلة من المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي يتشرف برئاستها، مؤكدًا دعم الدولة للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتمهيد الطريق أمامهم، وأن شباب مصر هم المستقبل، ولافتًا إلى وجود العديد من النماذج المصرية الشبابية التي تحقق نجاحات كبيرة على مستوى العالم.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور حسين عيسى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي لا يبتعد إطلاقًا عن الهوية المصرية، وأن المجتمع المصري على قدر المسئولية والتحدي، وتتجلى صلابته ومعدنه الأصيل في مواجهة التحديات، وشدد على أن البرنامج يدعم الاقتصاد التشغيلي ويستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن المواطن في قلب أولويات هذا البرنامج، مشيدًا بالتنسيق والتناغم بين أعضاء المجموعة الاقتصادية.

وعقب الكلمة، دار نقاش مفتوح مع طلاب الجامعة، أجاب خلاله الدكتور حسين عيسى عن العديد من أسئلتهم واستفساراتهم حول السياسات الاقتصادية للدولة ومستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

من جانبه، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بالدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، معربًا عن اعتزازه باستضافة إحدى القامات الأكاديمية والاقتصادية المصرية التي تجمع بين الخبرة العلمية والممارسة التنفيذية، ومؤكدًا حرص الجامعة على إتاحة مساحات للحوار المباشر بين طلابها وصناع القرار، بما يعزز وعيهم بالقضايا الوطنية، ويتيح لهم فهم أبعاد السياسات العامة للدولة والمشاركة الواعية في صياغة مستقبل الوطن.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات يتطلب الاستثمار في الإنسان والمعرفة، مؤكدًا أن مسؤولية الجامعات لا تقتصر على إعداد الكفاءات العلمية والمهنية، وإنما تمتد إلى بناء شخصية وطنية واعية، تمتلك ثقافة العمل والإنتاج والابتكار، وتدرك دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور عبد الله التطاوي، مستشار رئيس الجامعة للشؤون الثقافية، أن الندوة تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى طلابها، مشيرًا إلى أن الهوية الوطنية تمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي الاقتصادي، وأن قيم الانتماء والعمل والإنتاج وتحمل المسؤولية تشكل مقومات رئيسية لنجاح جهود التنمية والتحول الاقتصادي.

وأشار الدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إلى أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي الاقتصادي لدى الشباب، وتبسيط المفاهيم والسياسات الاقتصادية، وإتاحة المعلومات الدقيقة من مصادرها، مؤكدًا أن الحوار المباشر مع المسؤولين يسهم في بناء وعي مستنير لدى الطلاب، ويعزز قدرتهم على قراءة المتغيرات الاقتصادية وفهم التحديات والفرص المرتبطة بها.