أعلنت شركة OpenAI، عن إصلاح خطأ في نظام احتساب الاستخدام الخاص بنموذجي الذكاء الاصطناعي GPT-6.2 Astra وGPT-6.2 Sol، وهو ما سيؤدي إلى وصول مستخدمي ChatGPT إلى حدود الاستخدام المسموح بها بوتيرة أسرع مقارنة بالأسبوع الماضي، بعد أن كانوا يستفيدون من معدلات استخدام أكبر من المقررة نتيجة خلل في آلية الفوترة.

ويأتي هذا التغيير بعد اكتشاف الشركة وجود خطأ في طريقة حساب استهلاك المستخدمين للنموذجين منذ إطلاقهما، إذ كانت آلية الاحتساب تمنح معظم المستخدمين خصما غير مقصود على معدلات الاستخدام، ما سمح لهم بتنفيذ عدد أكبر من المهام قبل الوصول إلى الحدود المقررة لحساباتهم.

تقليص حدود الاستخدام بنسبة تصل إلى 40%



أوضحت الشركة أن تصحيح الخلل سيؤثر بصورة مباشرة على معدلات استهلاك النموذجين، حيث سيصل مستخدمو GPT-6.2 Astra إلى حدود الاستخدام أسرع بنسبة 40% مقارنة بما اعتادوا عليه خلال الأسبوع الماضي، بينما سيشهد مستخدمو GPT-6.2 Sol زيادة في سرعة استهلاك حصتهم بنسبة 25%.

ومن المتوقع أن يشكل هذا التغيير مفاجأة لبعض المشتركين الذين اعتادوا خلال الأيام الماضية على إنجاز عدد أكبر من المهام باستخدام النموذجين دون استنفاد حدود الاستخدام بالسرعة المعتادة.

ويرتبط التغيير بطريقة احتساب استهلاك النماذج الجديدة، وليس بتراجع قدراتها التقنية أو أدائها، إذ تؤكد OpenAI أن نماذج GPT-6.2 لا تزال أكثر كفاءة من الإصدارات السابقة.

ChatGPT

OpenAI تؤكد استمرار كفاءة النماذج الجديدة



كانت الشركة قد أوضحت عند تقديم GPT-6.2 أن النموذجين يقدمان نتائج أفضل في المهام المعقدة والصعبة، مع الحاجة إلى عدد أقل من رموز الإخراج Output Tokens، وهو ما يتيح للمستخدمين إنجاز المزيد من المهام ضمن حدود الاستخدام المتاحة لهم.

وبالتالي، ترى الشركة أن تصحيح آلية احتساب الاستخدام لا يلغي التحسينات التي قدمتها النماذج الجديدة، وإنما يعيد تطبيق نظام الاستهلاك إلى المستويات الصحيحة التي كان من المفترض العمل بها منذ البداية.

إعادة ضبط مجانية لمستخدمي ChatGPT المتأثرين



وفي محاولة لتخفيف تأثير التغيير على المشتركين، أكدت OpenAI أنها لن تطالب المستخدمين بدفع أي رسوم بأثر رجعي مقابل الاستخدام الإضافي الذي حصلوا عليه نتيجة خطأ الفوترة.

كما قررت الشركة تقديم إعادة ضبط استثنائية لمرة واحدة لحدود الاستخدام One-Time Usage Reset، اعتذارا عن الخلل، وتشمل هذه الخطوة مشتركي باقات Go وPlus وPro وBusiness.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون بصورة منتظمة على GPT-6.2 Astra وSol، فإن التغيير الجديد يعني ضرورة متابعة معدلات الاستهلاك المتاحة لحساباتهم بصورة أكبر، خاصة مع انخفاض الوقت اللازم للوصول إلى حدود الاستخدام مقارنة بالفترة الماضية.