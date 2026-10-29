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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تفاجئ المستخدمين.. وكيلك الذكي أصبح متاحا مباشرة عبر رسائل هاتفك

Dots
Dots
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، عن توسيع قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين دوتس Dots، من خلال إضافة دعم المراسلة عبر تطبيقات الرسائل الأساسية على الهواتف الذكية، بما يسمح للمستخدمين بالتواصل مع وكلائهم وإرسال التعليمات والصور والرسائل الصوتية، دون الحاجة إلى فتح تطبيق ChatGPT في كل مرة.

وتتيح الميزة الجديدة التواصل مع وكلاء Dots عبر خدمة iMessage على هواتف آيفون، وتقنية RCS للمراسلة على أجهزة أندرويد، إلى جانب إمكانية تلقي التحديثات والتذكيرات مباشرة عبر قناة المراسلة نفسها.

وتتوفر الميزة حاليا بصورة تجريبية لمشتركي ChatGPT Pro المؤهلين في الولايات المتحدة، ولم تعلن OpenAI حتى الآن موعد إتاحتها في دول أخرى أو لمشتركي الخطط المختلفة.

وكلاء Dots ينتقلون إلى تطبيقات الرسائل


كشفت OpenAI عن الميزة الجديدة في منشور عبر منصة إكس، لتوسع بذلك طرق الوصول إلى وكلاء Dots، التي كانت متاحة سابقا عبر ChatGPT ومنصات العمل المدعومة، مثل Slack وMicrosoft Teams.

وقدمت الشركة وكلاء Dots الشهر الماضي باعتبارهم مساعدين شخصيين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، لمساعدة المستخدمين في إدارة المشروعات المستمرة وتنفيذ المهام والاحتفاظ بالسياق المفيد بين المحادثات.

وكلاء Dots

ومع التحديث الجديد، أصبح بإمكان المستخدم التواصل مع وكيله مباشرة من تطبيق الرسائل على هاتفه، سواء عبر كتابة التعليمات أو إرسال الصور أو تسجيل الرسائل الصوتية التي توفر معلومات إضافية تساعد الوكيل على فهم المطلوب وتنفيذه.

ويمكن، على سبيل المثال، مطالبة الوكيل بمتابعة مهمة معينة وإرسال تحديثات عند إحراز تقدم، ليتمكن من التواصل مع المستخدم وإطلاعه على المستجدات دون الحاجة إلى العودة باستمرار إلى تطبيق ChatGPT.

الاحتفاظ بسياق المحادثات بين التطبيقات

تتمثل إحدى أبرز مزايا التحديث في قدرة وكلاء Dots على الاستفادة من سياق المحادثات السابقة، بما يسمح للمستخدمين بالانتقال بين ChatGPT وتطبيق الرسائل دون الحاجة إلى إعادة شرح التعليمات أو تقديم المعلومات نفسها من جديد.

كما تتيح المراسلة استقبال التذكيرات والتحديثات عبر تطبيقات الرسائل المعتادة، وهو ما قد يجعل استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة في المهام اليومية، خصوصا تلك التي تتطلب متابعة مستمرة.

وأكدت OpenAI أن التواصل عبر هذه الميزة يخضع لقيود تحدد من يمكنه مراسلة الوكيل، قائلة: "أنت وحدك من يمكنه إرسال رسائل نصية إلى وكيل Dots الخاص بك، والوكيل لا يمكنه مراسلة سوى أنت".

كيفية تفعيل المراسلة مع وكلاء Dots

يمكن لمشتركي ChatGPT Pro المؤهلين في الولايات المتحدة تفعيل الميزة من خلال فتح الملف الشخصي لوكيل Dots، ثم اختيار خيار Texting لبدء التواصل عبر الرسائل النصية.

لكن الميزة لا تزال في مرحلة المعاينة التجريبية، ولذلك قد يقتصر الوصول إليها على مجموعة محددة من المستخدمين. ولم تكشف OpenAI عن جدول زمني لإتاحتها على نطاق أوسع أو دعمها لمشتركي الخطط الأخرى.

خطوة جديدة نحو وكلاء ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية


يمثل دعم المراسلة امتدادا لاستراتيجية OpenAI الرامية إلى تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على العمل عبر تطبيقات وخدمات متعددة، بدلا من حصر التفاعل معهم داخل واجهة واحدة.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير الأصلي، تعتمد وكلاء Dots على نموذج GPT-6 Astra، ويمكنها الاتصال بأكثر من 4000 تطبيق عبر منظومة الإضافات التابعة للشركة.

ومن شأن إتاحة التواصل عبر تطبيقات الرسائل المعتادة أن تقلل الحاجة إلى فتح تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة متكررة، وتمنح المستخدمين طريقة مباشرة لإسناد المهام ومتابعة تنفيذها.

وكلاء الذكاء الاصطناعي OpenAI تطبيقات الرسائل ChatGPT الذكاء الاصطناعي

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