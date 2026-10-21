أوبن إيه آي تطلق ميزة "المحادثات المقفلة" في ChatGPT لتعزيز الخصوصية

أعلنت شركة أوبن إيه آي، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إغلاق وقفل محادثات محددة داخل تطبيق ChatGPT لحماية البيانات والمحادثات الحساسة، خاصة في الحالات التي يتم فيها مشاركة شاشة الجهاز أو تسليمه للآخرين.

آلية الحماية وسهولة الوصول

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، تتيح هذه الميزة حماية المحادثات المقفلة إما عبر رمز مرور مكون من أربعة أرقام أو باستخدام تقنيات التعرف على الوجه وبصمة الاصبع في الأجهزة التي تدعم ذلك.

وتختلف هذه الخاصية عن ميزة المحادثات المؤقتة التي تنتهي بانتهاء الجلسة ولا تظهر في السجل، إذ يمكن للمستخدمين العودة إلى المحادثات المقفلة والاطلاع عليها في أي وقت.

وذكرت الشركة أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو التعامل مع المواقف اليومية الشائعة مثل مناقشة أمور شخصية أو التخطيط لمفاجآت، حيث يرغب المستخدم في إبقاء تلك التفاصيل بعيدة عن أعين الأصدقاء أو أفراد العائلة أثناء إطلاعهم على محادثات أخرى.

ChatGPT

وتأتي هذه الخطوة لتبني طبقة أمان إضافية للتطبيق في ظل التزايد المستمر لاستخدامه في المحادثات الشخصية.

ورغم الأهمية العملية لهذه الميزة في الحد من الوصول المباشر عبر الشاشة، أوضحت أوبن إيه آي أن قفل المحادثات لا يمثل تشفيرا تاما بين الطرفين ولا يعادل إنشاء خزنة رقمية مشفرة بالكامل.

كما أنه لا يغير من سياسات الاحتفاظ بالبيانات أو مدد تخزينها، ولا يؤدي إلى حذف المعلومات التي حفظها النموذج قبل عملية القفل، إضافة إلى عدم تأثيره على إعدادات تحسين النموذج بالبيانات.

كما حذرت الشركة من أن إعادة تعيين رمز المرور تؤدي إلى حذف دائم ونهائي لجميع المحادثات والملفات والبيانات المحمية بالرمز السابق.

التنظيم والذاكرة داخل "المحادثات المقفلة"

وعلى صعيد تنظيم البيانات والذاكرة، تنقل المحادثات بمجرد قفلها إلى قسم خاص ومستقل يحمل اسم المحادثات المقفلة، حيث تعزل تماما عن سجل المحادثات الرئيسي والمحادثات المثبتة ونتائج البحث داخل التطبيق.

وفي حال تفعيل ميزة الذاكرة، فإن هذا القسم يتمتع بذاكرة خاصة ومستقلة تشترك فيها المحادثات المقفلة فقط، مما يضمن تحديث الذاكرة الخاصة بها بالرسائل الجديدة دون تسرب أية معلومات جديدة إلى ذاكرة المحادثات العامة.

وبحسب البيان، فإن خيار القفل لن يكون متاحا في بعض الحالات المحددة مثل المحادثات المؤقتة، والمحادثات المؤرشفة، والدردشات الجماعية، والمحادثات المنشأة عبر روابط المشاركة، والمهام المجدولة، إضافة إلى المحادثات التي تتضمن تسجيلات للاجتماعات.

وسوف تتوفر الميزة لجميع مشتركي خطط المجانية وجو وبلس وبرو وبزنس وبريز وإديو، مع استثنائها من نسخة ChatGPT المخصصة للرعاية الصحية، وقد بدأ الطرح التدريجي للميزة، ومن المتوقع أن تكتمل إتاحيتها للجميع خلال الفترة القادمة.