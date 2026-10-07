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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف يعرف ChatGPT أنك قاصر؟.. أسرار نظام ذكي يتنبأ بعمر المستخدم تثير التساؤلات

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة OpenAI عن تفاصيل جديدة حول آلية عمل نظام التنبؤ بالعمر في ChatGPT، وهي التقنية التي تساعد روبوت الدردشة على تحديد ما إذا كان الحساب قد يعود إلى مستخدم يقل عمره عن 18 عاما.

وكانت OpenAI قد بدأت في طرح نظام التنبؤ بالعمر في ChatGPT خلال وقت سابق من هذا العام، بهدف إضافة طبقة حماية إضافية إلى جانب تاريخ الميلاد الذي يدخله المستخدم عند إنشاء الحساب.

وبدلا من الاعتماد فقط على العمر الذي يصرح به المستخدم، يعتمد النظام على مجموعة من الإشارات المرتبطة بالسلوك والحساب لتقدير الفئة العمرية للمستخدم.

كيف يعمل نظام التنبؤ بالعمر في ChatGPT؟
 

تعتمد OpenAI على نموذج للذكاء الاصطناعي لتقدير ما إذا كان حساب ChatGPT يعود على الأرجح إلى شخص دون 18 عاما.

وأوضحت الشركة، عبر صفحة الدعم الخاصة بها، أن النظام يستند إلى مجموعة من الإشارات السلوكية والمعلومات المرتبطة بالحساب، والتي قد تشمل:

- الموضوعات العامة التي يناقشها المستخدم مع ChatGPT.

- الأوقات المعتادة التي يستخدم فيها المستخدم الخدمة.

- كيفية استخدام الحساب ومتى يتم استخدامه.

- أنماط الاستخدام التي تظهر بمرور الوقت.

- المدة التي ظل خلالها الحساب موجودا.

ومع ذلك، لا يحل نظام التنبؤ بالعمر محل تاريخ الميلاد الذي يقدمه المستخدم عند إنشاء حساب ChatGPT، وإنما يعمل كإجراء أمان إضافي للتحقق من الفئة العمرية المحتملة للمستخدم.

ChatGPT

ماذا يحدث إذا اكتشف ChatGPT أن المستخدم دون 18 عاما؟


وفقا لـOpenAI، يمكن لنظام التنبؤ بالعمر تحديد الحسابات التي ينبغي أن تستخدم تجربة ChatGPT للمراهقين (ChatGPT for Teens)، حتى إذا كان المستخدم قد أدخل بالفعل تاريخ ميلاد عند إنشاء الحساب.

وفي حال اكتشاف أن الحساب يعود إلى شخص يقل عمره عن 18 عاما، يقوم ChatGPT تلقائيا بتفعيل تجربة ChatGPT للمراهقين.

وفي هذه الحالة، يتم تقييد بعض الميزات والتفاعلات داخل الخدمة، مع استمرار قدرة المستخدم على استخدام حسابه في التعلم وإنشاء المحتوى وطرح الأسئلة.

كيف يعرف المستخدم الفئة العمرية المرتبطة بحسابه؟


يمكن للمستخدم التحقق من الفئة العمرية التي يعتمدها ChatGPT لحسابه من خلال التوجه إلى:

الإعدادات Settings> الحساب Account> العمر Age.

وسيظهر في هذا القسم ما إذا كان ChatGPT يتعامل مع الحساب على أنه يعود إلى مستخدم دون 18 عاما أو إلى شخص يبلغ 18 عاما أو أكثر.

ماذا يحدث إذا أخطأ ChatGPT في تقدير العمر؟


أقرت OpenAI بأن نظام التنبؤ بالعمر قد يخطئ أحيانا، مثل تصنيف بعض المستخدمين البالغين على أنهم دون 18 عاما.

وفي هذه الحالات، يمكن للمستخدم التحقق من عمره إذا كان خيار التحقق متاحا له.

وتتم عملية التحقق من خلال شركة Persona، وهي خدمة خارجية متخصصة في التحقق من العمر.

وقد تتطلب عملية التحقق تقديم صورة سيلفي مباشرة، أو بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية، أو كليهما، وذلك بحسب الدولة التي يوجد فيها المستخدم.

كما تتحقق العملية من تاريخ الميلاد، وقد تتحقق أيضا من تطابق صورة السيلفي مع الصورة الموجودة في بطاقة الهوية عند الحاجة.

وأكدت OpenAI أن الشركة نفسها لا تصل إلى بطاقة الهوية أو صورة السيلفي التي يرسلها المستخدم إلى Persona أثناء عملية التحقق.

وبدلا من ذلك، تحصل OpenAI فقط على المعلومات الضرورية لتحديد تجربة ChatGPT المناسبة للمستخدم، مثل تأكيد أن عمره 18 عاما أو أكثر، إلى جانب معلومات العمر ذات الصلة.

ووفقا لما ذكرته الشركة، تحذف Persona صورة الهوية أو السيلفي التي تم رفعها خلال سبعة أيام من إتمام عملية التحقق.

عمر المستخدم ChatGPT التنبؤ بالعمر ذكاء اصطناعي التحقق من العمر

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