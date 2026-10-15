ضربة تهدد طموحات OpenAI.. آبل تتحرك لوقف مشروع الأجهزة الذكية السري

تقترب شركة آبل، من تحقيق انتصار قضائي مهم في مواجهتها مع شركة “أوبن إيه آي”، بعدما أشار قاض اتحادي أمريكي إلى احتمال كبير لإصدار أمر قضائي أولي يمنع الشركة المطورة لـChatGPT من استخدام أسرار تجارية وتقنيات سرية يزعم أن مهندسين سابقين في آبل نقلوها إلى الشركة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرج”، فإن القرار المحتمل قد يفرض على شركة “أوبن إيه آي” وقف استخدام معلومات تقنية مملوكة لـ آبل، تتعلق بأجهزة استهلاكية لم يكشف عنها بعد، وتصميمات المكونات، وأساليب الاختبار، وآليات إدارة سلاسل التوريد، وهو ما قد يمثل عقبة أمام خطط الشركة للتوسع في تطوير الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أسرار آبل في قلب المعركة القضائية



تعود القضية إلى يوليو الماضي، عندما رفعت آبل دعوى قضائية ضد “أوبن إيه آي”، إلى جانب مسؤول الأجهزة في الشركة ومهندس سابق في آيفون، متهمة الشركة الناشئة بالسعي إلى الاستحواذ على أسرارها التجارية واستخدامها لتسريع دخولها سوق الأجهزة المادية.

وخلال جلسة استماع، أشار القاضي الاتحادي إدوارد دافيلا إلى أنه يرجح الموافقة على طلب آبل إصدار أمر قضائي أولي، وفقا لما نقلته بلومبرج.

في المقابل، نفت "أوبن إيه آي" الاتهامات، معتبرة أن آبل تحاول الضغط على الموظفين الذين ينتقلون إلى شركات منافسة، وتصوير مقابلات التوظيف المعتادة وكأنها عمليات لسرقة الأسرار التجارية.

وتكتسب القضية أهمية إضافية في ضوء خطط "أوبن إيه آي" لتطوير مجموعة جديدة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها مكبر صوت ذكي بتصميم دائري يشبه الكعكة، يتوقع أن يتجاوز سعره 300 دولار، بحسب التقرير.

وتسعى الشركة إلى تقديم هذه الأجهزة باعتبارها فئة جديدة من المنتجات التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي.

أوبن إيه آي

أوبن إيه آي ترد باتهامات مضادة



لم تقتصر المواجهة على اتهامات آبل، إذ صعدت “أوبن إيه آي” النزاع قبل ساعات من جلسة الاستماع، بتقديم ادعاءات مضادة تتهم فيها الشركة المصنعة لآيفون بالحصول على معلومات تقنية سرية بصورة غير مشروعة.

وفي مذكرة قضائية جديدة، زعمت “أوبن إيه آي” أن موظفا سابقا غادرها للعودة إلى آبل نقل سرا أكثر من 100 ملف سري إلى حساباته الشخصية، شملت مستندات خاصة بالأجهزة، وصورا لمنتجات لم تطرح بعد، وبيانات هندسية، وخططا مستقبلية للمنتجات، قبل مشاركتها مع مسؤولين تنفيذيين في آبل.

ورفضت آبل هذه الاتهامات، مؤكدة أن سياساتها الأمنية الداخلية الصارمة تمنع استخدام بيانات الشركات الخارجية، ووصفت ما قدمته "أوبن إيه آي" بأنه محاولة لصرف الانتباه عن الأدلة التي تقول آبل إنها تدعم دعواها.

معركة قد تعرقل توسع أوبن إيه آي في الأجهزة

في تطور آخر، أمر القاضي دافيلا أوبن إيه آي بتسريع تقديم سجلاتها الداخلية المتعلقة بالاتهامات الخاصة باستخدام الأسرار التجارية، في وقت يستعد فيه الطرفان لجولات قضائية جديدة.

وتكشف القضية عن تصاعد المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا حول تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي سوق تسعى أوبن إيه آي إلى دخولها لتوسيع حضورها خارج البرمجيات والخدمات الرقمية.