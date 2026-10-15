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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إصلاحه يقترب من سعر الجديد.. آبل تفاجئ المستخدمين بتكلفة صيانة HomeView

Apple HomeView
Apple HomeView
شيماء عبد المنعم

تثير تكاليف إصلاح شاشة آبل الذكية الجديدة HomeView تساؤلات بشأن جدوى شرائها، بعدما كشفت الشركة عن أسعار الصيانة التي قد تجعل إصلاح الجهاز قريبا من تكلفة استبداله بآخر جديد، خصوصا للمستخدمين الذين لا يمتلكون تغطية AppleCare+.

وكانت آبل قد فتحت باب الطلب المسبق على الجهاز بسعر يبدأ من 299 دولارا، على أن تبدأ عمليات التسليم في 13 نوفمبر. 

ويأتي الجهاز بشاشة ذكية قياسها 7 بوصات، تستهدف المستخدمين الراغبين في إضافة شاشة متصلة بالإنترنت إلى المنزل، سواء على طاولة المطبخ أو مثبتة على الحائط.

إصلاح الجهاز يكلف 279 دولارا

تبلغ تكلفة إصلاح HomeView نحو 279 دولارا في حال تعرضه للتلف العرضي دون وجود تغطية AppleCare+، أي أقل بـ20 دولارا فقط من سعر شراء جهاز جديد.

وتثير هذه التكلفة مخاوف بشأن الجدوى الاقتصادية لإصلاح الجهاز، لا سيما أن آبل تضع مختلف أنواع الأضرار ضمن فئة واحدة تحمل اسم أضرار أخرى، دون تحديد أسعار منفصلة لكل مشكلة.

وبموجب هذا التصنيف، يدفع المستخدم المبلغ نفسه سواء تعرضت الشاشة للكسر أو تعطل مكبر الصوت، ما يجعل من الصعب معرفة تكلفة إصلاح كل مكون على حدة أو تقييم مدى جدوى الصيانة مقارنة باستبدال الجهاز.

كما أن عدم نشر تفاصيل دقيقة بشأن عمليات الإصلاح يترك تساؤلات حول ما إذا كانت آبل ستصلح الأجهزة المتضررة فعليا، أم ستستبدلها بوحدات أخرى. ولم توضح الشركة هذه النقطة حتى الآن.

Apple HomeView

هل تصبح AppleCare+ ضرورة لتجنب تكاليف الصيانة؟
 

تختلف التكلفة بالنسبة إلى المشتركين في خدمة AppleCare+، إذ تبلغ رسوم معالجة الأضرار العرضية 39 دولارا، بصرف النظر عن إصدار الجهاز أو طبيعة الضرر.

وتبلغ تكلفة الاشتراك في الخدمة 2.49 دولار شهريا، أو 24.99 دولارا سنويا، ما يجعلها خيارا أقل تكلفة بكثير من دفع رسوم الإصلاح الكاملة عند وقوع حادث.

لكن الاعتماد على الضمان الإضافي لتقليل مخاطر الصيانة يثير تساؤلات حول التكلفة الإجمالية لامتلاك الجهاز، خصوصا أن الشاشة مصممة للاستخدام المنزلي، سواء على الأسطح أو مثبتة على الجدران.

وبالنسبة إلى المستخدمين الذين يفكرون في شراء HomeView، قد تكون إضافة تكلفة AppleCare+ إلى الميزانية منذ البداية خيارا يستحق الدراسة، بدلا من مواجهة فاتورة إصلاح مرتفعة عند حدوث تلف عرضي.

تكلفة إصلاح Apple HomeView شاشة آبل الذكية سعر Apple HomeView

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