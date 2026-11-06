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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مليارات الاستفسارات و1.2 مليار مستخدم.. ChatGPT يقترب من عرش جوجل في عالم البحث

جوجل واوبن ايه اي
جوجل واوبن ايه اي
شيماء عبد المنعم

تواصل شركة OpenAI، توسيع حضورها في سوق الخدمات الرقمية، مع النمو المتسارع لاستخدام روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، الذي لم يعد يقتصر دوره على الإجابة عن الأسئلة وإنجاز المهام المختلفة، بل أصبح وجهة متزايدة للمستخدمين الباحثين عن المعلومات عبر الإنترنت، في تطور يضعه ضمن أبرز المنافسين لمحركات البحث التقليدية.

وكشف تقرير نشره موقع Big Technology، نقلا عن مقابلة مع آدم فراي، المسؤول عن منتجات ChatGPT الاستهلاكية في OpenAI، أن حجم الاستفسارات الشبيهة بعمليات البحث التي يتعامل معها ChatGPT يعادل نحو 20% من حجم عمليات البحث على جوجل، وهو ما يعكس اتساع نطاق استخدام الخدمة في الوصول إلى المعلومات.

ChatGPT يقترب من جوجل في عمليات البحث


أوضح آدم فراي أن OpenAI تعتمد معيارا تطلق عليه الاستفسارات الشبيهة بالبحث، ويشمل الأسئلة التي كان المستخدمون يلجأون سابقا إلى محركات البحث التقليدية للإجابة عنها، لكنهم أصبحوا يطرحونها مباشرة على ChatGPT.

وأشار إلى أن الاستفسار الذي يدفع الخدمة إلى البحث عبر الإنترنت للوصول إلى إجابة يمكن إدراجه ضمن هذا التصنيف، دون أن يكشف عن العدد الإجمالي لهذه الاستفسارات بصورة دقيقة.

واستنادا إلى تقديرات تشير إلى أن جوجل تتعامل مع نحو 16 مليار عملية بحث يوميا، فإن النسبة التي تحدث عنها فراي تعادل قرابة 3.2 مليار استفسار يوميا على ChatGPT.

لكن هذه المقارنة لا تعني بالضرورة أن الخدمة تنفذ العدد نفسه من عمليات البحث التقليدية، إذ تعتمد OpenAI تعريفا أوسع يشمل أنواعا مختلفة من التفاعلات، ما يجعل المقارنة المباشرة بين المنصتين بحاجة إلى قدر من التحفظ.

ChatGPT يقترب من جوجل في عمليات البحث

1.2 مليار مستخدم نشط أسبوعيا
 

وخلال المقابلة، كشف فراي أن ChatGPT وصل إلى نحو 1.2 مليار مستخدم نشط أسبوعيا، بعدما أضاف قرابة 200 مليون مستخدم خلال الشهرين السابقين للمقابلة.

كما أشار إلى أن نماذج الشركة تولد نحو 1.5 مليار صورة أسبوعيا استجابة لطلبات المستخدمين، بينما يستخدم قرابة 250 مليون شخص ميزة ChatGPT Voice التي تتيح إجراء محادثات صوتية مباشرة مع روبوت الذكاء الاصطناعي.

وتوضح هذه الأرقام اتساع نطاق استخدام ChatGPT، الذي تحول تدريجيا من أداة للمحادثات النصية إلى منصة متعددة الاستخدامات تشمل البحث عن المعلومات وإنشاء الصور والتفاعل الصوتي.

كم يبلغ عدد المشتركين الذين يدفعون مقابل ChatGPT؟
 

رغم الأرقام الكبيرة التي كشفت عنها OpenAI بشأن قاعدة مستخدميها، لم يقدم فراي بيانات حديثة ومحددة عن عدد المشتركين في الخطط المدفوعة.

واكتفى بالإشارة إلى الرقم المعلن سابقا، والبالغ 50 مليون مشترك مدفوع، موضحا أن العدد شهد نموا منذ ذلك الحين، دون الكشف عن حجم الزيادة أو العدد الحالي.

محاولات OpenAI لمنافسة جوجل لم تحقق الزخم المتوقع
 

على الرغم من توسع استخدام ChatGPT في البحث عن المعلومات، فإن محاولات OpenAI لتقديم منتجات مستقلة تنافس خدمات جوجل لم تحقق حتى الآن الانتشار نفسه.

ومن أبرز هذه المحاولات مشروع SearchGPT، الذي قدمته الشركة باعتباره تجربة بحث مستقلة، قبل دمج قدراته ضمن ChatGPT.

كذلك أطلقت OpenAI متصفح ChatGPT Atlas، في محاولة لتقديم تجربة تصفح تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكنه لم يحظَ باهتمام واسع من المستخدمين، وفقا لما أورده التقرير.

وتشير هذه التطورات إلى أن نجاح ChatGPT في جذب المستخدمين لا يعني بالضرورة انتقالهم إلى منتجات بحث أو تصفح مستقلة، إذ لا تزال تجربة المحادثة المباشرة هي إحدى أبرز نقاط استخدام المنصة.

أرقام ضخمة.. لكن الصورة التجارية لم تكتمل


تعكس البيانات التي كشفت عنها OpenAI النمو الكبير الذي حققه ChatGPT من حيث عدد المستخدمين وتنوع الاستخدامات، كما تشير إلى تزايد اعتماد المستخدمين عليه للوصول إلى المعلومات بدلا من اللجوء إلى محركات البحث التقليدية.

ومع ذلك، فإن تقييم موقع الشركة في سوق البحث لا يعتمد على عدد الاستفسارات وحده، بل يتطلب معرفة طبيعة هذه الاستفسارات وآلية احتسابها، إلى جانب بيانات أكثر وضوحا عن الاشتراكات المدفوعة والإيرادات.

ChatGPT OpenAI جوجل عمليات البحث

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