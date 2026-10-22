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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميا.. OpenAI تطلق ميزة "المحادثات المقفلة" لحماية أسرارك في ChatGPT

لحماية أسرارك في ChatGPT
لحماية أسرارك في ChatGPT
لمياء الياسين

أطلقت  OpenAI ميزة "المحادثات المقفلة" لحماية أسرارك في ChatGPT وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إخفاء محادثات محددة تماماً من سجل الدردشة المعتاد، وقائمة المحادثات المثبتة، بل وحتى من نتائج البحث داخل التطبيق. ولتأمين هذه البيانات، يمكن قفلها باستخدام رمز PIN مكون من أربعة أرقام، أو عبر وسائل المصادقة البيومترية المدعومة مثل Face ID أو Touch ID. 

“الدردشات المؤقتة”

على عكس ميزة "الدردشات المؤقتة" (Temporary Chats)التي تفتح جلسة مستقلة ومنفصلة تختفي تماماً ولا تُحفظ في التاريخفإن "المحادثات المقفلة" تظل محفوظة في حسابك بشكل دائم، مما يتيح لك العودة إليها واستكمالها في أي وقت بمجرد إدخال رمز الأمان. 

وأوضحت الشركة أن الهدف من هذه الخاصية هو منح المستخدمين راحة البال في المواقف اليومية المشتركة؛ كأن تضطر لإعارة هاتفك لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء لرؤية شيء ما في دردشة أخرى، أو عند مشاركة شاشتك مع زملائك، بينما تخطط في نفس الوقت لمفاجأة أو تناقش أموراً شخصية للغاية لا تود لأحد الاطلاع عليها. 

المحادثات المغلقة

تُضيف ميزة "الدردشات المقفلة" (Locked Chats) في ChatGPT طبقة جديدة من الخصوصية، تزامناً مع الاعتماد المتزايد على التطبيق في المحادثات الشخصية والحساسة. ومع ذلك، يقتصر دور هذه الميزة على منع الوصول المحلي فقط، ولا يعالج مخاوف تخزين البيانات أو معالجتها.

خيار الدردشات المغلقة

تقول OpenAI إن إعادة تعيين رمز PIN تحذف بشكل دائم جميع المحادثات والملفات والمحتوى الآخر المحمي بواسطة الرمز السابق المحمية بشكل دائم.

بالإضافة إلى ذلك، خيار الدردشات المغلقة غير متاح للدردشات المؤقتة، أو المحادثات المؤرشفة، أو المجموعات المحادثة، أو المحادثات التي تنشأ من رابط مشترك، أو المحادثات التي تحتوي على مهام مجدولة، أو للدردشات التي تحتوي على تسجيلات اجتماعات.

محادثات ChatGPT رمز PIN الدردشات المؤقتة سجل الدردشة قفل الدردشة ChatGPT

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