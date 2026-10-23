مينا عطا: أفتخر بالغناء أمام الرئيس السيسي.. وقدمت أغانٍ وطنية أكثر من أغنياتي الأخرى

أكد الفنان مينا عطا اعتزازه بمشاركته في المناسبات الوطنية والرسمية، خاصة الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن حبه لمصر يظهر بوضوح في الأغاني الوطنية التي يقدمها، وأن الغناء للوطن يمثل مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له.

وقال مينا عطا، خلال استضافته في برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، إنه يشعر بالفخر لتقديم الأغاني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات وطنية مهمة، من بينها «الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر» و«احتفالية يوم الشهيد»، مؤكدًا أن هذه المشاركات تمثل قيمة كبيرة بالنسبة له وليست مجرد مشاركات عابرة.

وأضاف مينا عطا: «أنا بحب مصر جدًا، وبتشرف إني بغني لمصر، وده بيبان في الأغاني، وأنا بفتخر وبتشرف إني بغني قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات مهمة، وبحس بفخر، وكل اللي حواليا بيحسوا بالفخر إني غنيت قدام سيادة الرئيس».

وأوضح الفنان مينا عطا، أنه قدم أغانٍ وطنية أكثر من عدد الأغاني الخاصة بمشواره الغنائي؛ تعبيرًا عن حبه لمصر واعتزازه بالانتماء إليها.