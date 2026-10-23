أسامة الدليل: قيادة الوطن لها قواعد.. وتصريحات الرئيس السيسي أربكت حسابات البعض

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن انتهاء ولايته الرئاسية في عام 2030، شكلت مفاجأة للبعض، معتبرًا أن حديث الرئيس أعاد ترتيب النقاش حول مستقبل القيادة، وقواعد تولي المسؤولية.

وأوضح الدليل، خلال حديثه عن توابع تصريحات الرئيس، أن الرئيس السيسي احترم الدستور، مشيرًا إلى أن هناك من كان يعتقد أنه قادر على قلب المائدة، لكن تصريحات الرئيس جاءت على نحو مخالف لتوقعاتهم.

السيسي يعيد النقاش إلى قواعد القيادة

وأضاف أسامة الدليل، في تصريحات لبرنامج نظرة، مع الإعلامي حمدي رزق، أن الرئيس السيسي أعاد طرح مسألة قيادة الوطن بشكل واضح، مؤكدًا أن تولي القيادة ليس أمرًا متاحًا لأي شخص دون امتلاك المعرفة والخبرة اللازمتين.

ولفت إلى أن فكرة قيادة الدولة ترتبط بـ"فهم طبيعتها ومؤسساتها"، متسائلًا عن كيفية تولي شخص مسؤولية قيادة شيء لا يعرف عنه ما يكفي، في إشارة إلى أهمية التأهيل قبل الوصول إلى مواقع المسؤولية.

المنشآت التعليمية العسكرية ودورها في إعداد القيادات

ونوه الدليل بأن المنشآت التعليمية العسكرية قادرة على إعداد قيادات مؤهلة، معتبرًا أن هذا الدور كان أحد أسباب القلق لدى بعض الأطراف.