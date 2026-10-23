الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد العودة إلى التوقيت الشتوي 2026، مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، إذ تستعد البلاد لتأخير الساعة الرسمية 60 دقيقة، في خطوة تعيد تنظيم المواعيد اليومية وفق التوقيت الجديد، وتؤثر على مواعيد الاستيقاظ والعمل والدراسة والتنقل، إلى جانب توقيتات الشروق والغروب وفق الساعة الرسمية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، لتعود الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساءً،ويأتي هذا التغيير وفق القواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر، بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023.







ويأتي التحول إلى النظام الشتوي بعد نحو ستة أشهر من تطبيق التوقيت الصيفي، الذي بدأ يوم الجمعة 24 أبريل 2026، عندما جرى تقديم الساعة 60 دقيقة، بهدف الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة، ومع اقتراب موعد التغيير، تتزايد التساؤلات بشأن طريقة ضبط الهواتف المحمولة، وتأثير تعديل الساعة على مواعيد العمل والدراسة ووسائل النقل والخدمات الإلكترونية.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة المقبل 30 أكتوبر 2026، وفقًا للموعد المحدد لتغيير الساعة خلال العام، حيث يجري تأخير التوقيت الرسمي بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل مع نهاية الخميس 29 أكتوبر.

وبذلك، عندما تصل الساعة إلى الثانية عشرة منتصف الليل، تعود إلى الحادية عشرة مساءً من يوم الخميس نفسه، لتتكرر الساعة الحادية عشرة مساءً خلال ليلة الانتقال إلى النظام الجديد.

أبرز المعلومات المتعلقة بموعد تغيير الساعة في نقاط:

موعد بدء التوقيت الشتوي: الجمعة 30 أكتوبر 2026.

موعد تأخير الساعة: منتصف الليل بنهاية الخميس 29 أكتوبر.

مقدار التغيير: تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الخلف.

موعد بدء التوقيت الصيفي السابق: الجمعة 24 أبريل 2026.

القانون المنظم للتوقيت: القانون رقم 24 لسنة 2023.

ويهدف تحديد موعد ثابت لتغيير الساعة سنويًا إلى تنظيم الانتقال بين التوقيتين، وإتاحة الفرصة للمواطنين والمؤسسات لمراجعة المواعيد والأجهزة المرتبطة بالتوقيت الرسمي.

متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2026؟

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 24 أبريل 2026، عندما جرى تقديم الساعة 60 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، الذي يوافق 29 أكتوبر هذا العام، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة التالية.

وتعتمد القواعد المنظمة لتغيير الساعة على موعد محدد في كل عام، يتمثل في تقديم الساعة 60 دقيقة خلال الجمعة الأخيرة من أبريل، ثم تأخيرها 60 دقيقة في نهاية الخميس الأخير من أكتوبر.



طريقة ضبط الساعة على الموبايل عند تغيير التوقيت

مع اقتراب موعد تغيير الساعة، يبحث المواطنون عن طريقة ضبط الهواتف المحمولة، خاصة مع الاعتماد عليها في تنظيم مواعيد العمل والدراسة والاجتماعات، وضبط المنبهات اليومية ومتابعة الرحلات والحجوزات.

وتدعم معظم الهواتف الذكية الحديثة خاصية تحديث الوقت تلقائيًا، بشرط تفعيل إعدادات التاريخ والوقت الآلية واختيار المنطقة الزمنية الصحيحة.

وللتأكد من جاهزية الهاتف لاستقبال التوقيت الجديد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

فتح قائمة الإعدادات على الهاتف المحمول.

الدخول إلى إعدادات التاريخ والوقت.

تفعيل خاصية ضبط الوقت تلقائيًا.

التأكد من اختيار المنطقة الزمنية الصحيحة الخاصة بالقاهرة.

مراجعة الساعة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد.

التأكد من ضبط المنبهات المرتبطة بمواعيد العمل والدراسة.

أما في حال عدم تفعيل التحديث التلقائي، فقد يحتاج المستخدم إلى تعديل الساعة يدويًا وفق التوقيت الرسمي الجديد، مع التأكد من عدم وجود اختلاف بين ساعة الهاتف والتوقيت المعتمد في مصر.

هل تتغير الساعة تلقائيًا على الهواتف المحمولة؟

تتغير الساعة تلقائيًا على معظم الهواتف الذكية التي تعتمد على تحديث الوقت عبر الشبكة، إذا كانت إعدادات الوقت والتاريخ مضبوطة بصورة صحيحة، وكانت المنطقة الزمنية المحددة متوافقة مع التوقيت الرسمي في مصر.

ومع ذلك، قد لا تتغير الساعة تلقائيًا في بعض الأجهزة، خاصة إذا كانت خاصية التحديث الآلي معطلة أو كان الجهاز لا يتلقى تحديثات التوقيت بصورة صحيحة.

ولذلك، يُفضل التأكد من ظهور الوقت الصحيح صباح الجمعة 30 أكتوبر، مع مراجعة المنبهات والمواعيد المسجلة مسبقًا، لتجنب التأخر عن العمل أو الدراسة أو الاجتماعات المهمة.

كما ينبغي الانتباه إلى الساعات التقليدية وساعات السيارات وبعض الأجهزة الإلكترونية التي لا تتصل بالشبكة، إذ قد تتطلب تعديل الوقت يدويًا بعد بدء تطبيق النظام الشتوي.



قانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، وينص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل، وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في أبريل 2023، ضمن إجراءات إعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي بعد فترة من التوقف.

ووفقًا لما ورد في تقرير اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة المشروع، فإن إعادة العمل بهذا النظام تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار الإضافية.

ويحدد القانون موعد تغيير الساعة سنويًا، مع اختلاف التاريخ الفعلي بحسب موقع الجمعة الأخيرة من أبريل والخميس الأخير من أكتوبر في التقويم.

ويأتي الانتقال إلى التوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر تنفيذًا لهذه القواعد، وليس نتيجة قرار استثنائي يرتبط بظروف يومية أو موسمية منفصلة.

لماذا يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة؟

يرتبط موعد تغيير الساعة بنهاية يوم الخميس وبداية الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المحدد قانونًا، وهو ما يمنح المواطنين والمؤسسات فرصة للاستعداد قبل استئناف أنشطة الأسبوع المعتادة.

كما يساعد تحديد موعد تغيير الساعة على تقليل احتمالات الارتباك الناتج عن اختلاف التوقيت، خصوصًا لدى المؤسسات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالساعة الرسمية.

وتحتاج بعض الجهات والشركات إلى مراجعة إعدادات أنظمتها الإلكترونية وخدماتها الرقمية لضمان توافقها مع التوقيت الجديد، لا سيما الأنظمة التي تنفذ معاملات أو تسجل عمليات وفق مواعيد زمنية محددة.

ومن المفيد للمواطنين مراجعة المواعيد المسجلة مسبقًا، خصوصًا إذا كانت مرتبطة بحجوزات أو معاملات إلكترونية أو التزامات تتطلب الالتزام بوقت محدد.

ماذا يحدث لمواعيد الشروق والغروب بعد تغيير الساعة؟

مع تطبيق التوقيت الشتوي، تظهر مواعيد شروق الشمس وغروبها على الساعة الرسمية أبكر بنحو 60 دقيقة مقارنة بالتوقيت الصيفي، عند المقارنة بين المواعيد الفلكية نفسها وفق طريقتي عرض الوقت.

فعلى سبيل المثال، إذا كان شروق الشمس يظهر عند السادسة صباحًا بالتوقيت الصيفي، فإن الموعد المقابل يظهر عند الخامسة صباحًا بالتوقيت الشتوي، مع افتراض ثبات الظروف الفلكية للمقارنة.

وينطبق الأمر نفسه على غروب الشمس، إذ يظهر موعده على الساعة الرسمية أبكر بساعة بعد إرجاع عقارب الساعة.

ولا يعني تغيير الساعة حدوث اختلاف مفاجئ في حركة الشمس أو زيادة عدد ساعات النهار الفعلية، وإنما يتعلق الأمر بتعديل التوقيت الرسمي الذي تُعرض به المواعيد.

وقد ينعكس هذا التغيير على تنظيم الأنشطة اليومية، خاصة مواعيد الاستيقاظ والذهاب إلى العمل والعودة إلى المنزل خلال ساعات المساء.



هل تتغير مواعيد العمل والدراسة مع التوقيت الشتوي؟

لا يؤدي تغيير الساعة تلقائيًا إلى زيادة ساعات العمل أو الدراسة أو تقليلها، إذ يقتصر التغيير على التوقيت الرسمي الذي تُحسب وفقه المواعيد.

وبالتالي، تستمر المصالح الحكومية والمدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة في العمل وفق الجداول المعتمدة، ما لم تصدر الجهات المختصة قرارات منفصلة بشأن تعديل مواعيد الحضور والانصراف.

وينبغي للموظفين والطلاب متابعة أي تعليمات رسمية جديدة قد تصدر بالتزامن مع تغيير الساعة، خاصة إذا كانت هناك ترتيبات تتعلق بمواعيد الدراسة أو العمل أو الخدمات المقدمة للجمهور.

كما يُنصح بمراجعة مواعيد المنبهات والاجتماعات والالتزامات اليومية قبل ليلة الانتقال إلى التوقيت الجديد، لتجنب أي ارتباك ناتج عن اختلاف الساعة.

تأثير تغيير الساعة على القطارات والطيران والمواصلات

يحتاج المسافرون إلى الانتباه عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي، خاصة بالنسبة إلى رحلات الطيران والقطارات والحافلات التي تعتمد على مواعيد مغادرة ووصول محددة.

ولتجنب أي ارتباك في المواعيد، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

مراجعة مواعيد الرحلات المدونة على التذاكر.

التأكد من التوقيت المعتمد لدى شركات الطيران والسكك الحديدية.

متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن شركات النقل.

مراجعة مواعيد الحجوزات والاجتماعات المهمة.

التأكد من ضبط الساعة على الهاتف قبل مغادرة المنزل.

وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة لدى المسافرين الذين لديهم رحلات في ليلة تغيير التوقيت أو خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، إذ ينبغي الاعتماد على المواعيد الرسمية المعلنة من جهات النقل المعنية.

نصائح مهمة قبل بدء التوقيت الشتوي 2026

مع اقتراب موعد تغيير الساعة، يمكن للمواطنين اتخاذ مجموعة من الخطوات البسيطة لتجنب الارتباك في المواعيد اليومية، والتأكد من توافق الأجهزة مع التوقيت الرسمي الجديد.

ومن أبرز هذه الإجراءات:

ضبط الساعات اليدوية وساعات الحائط التي لا تتغير تلقائيًا.

تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا على الهواتف الذكية.

مراجعة المنبهات المرتبطة بمواعيد العمل والدراسة.

التأكد من ضبط ساعات السيارات والأجهزة الإلكترونية.

مراجعة مواعيد الرحلات الجوية والقطارات والحافلات.

التأكد من مواعيد الاجتماعات والفعاليات المهمة.

مراجعة الخدمات والمعاملات الإلكترونية المرتبطة بمواعيد محددة.

التأكد من ظهور التوقيت الصحيح صباح الجمعة 30 أكتوبر.



وتساعد هذه الخطوات على الانتقال إلى النظام الجديد دون مشكلات تتعلق بالمواعيد، خاصة لدى الأشخاص الذين ترتبط أعمالهم أو سفرهم بتوقيتات دقيقة.

كم يومًا متبقيًا على بدء التوقيت الشتوي؟

وفقًا للموعد المحدد، يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مع تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل بنهاية الخميس 29 أكتوبر، حيث يتبقى 7 أيام فقط.

مواقيت الصلاة في القاهرة الجمعة 30 أكتوبر 2026 بالتوقيت الشتوي

• الفجر: 04:39 صباحاً

• الشروق: 06:07 صباحاً

• الظهر / صلاة الجمعة: 11:39 صباحاً

• العصر: 02:46 مساءً

• المغرب: 05:09 مساءً

• العشاء: 06:27 مساءً (أو 06:28 مساءً)

