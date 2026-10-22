الخارجية الفرنسية: اجتماع إسطنبول ينعقد في توقيت شديد التوتر بالشرق الأوسط

أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن اجتماع إسطنبول، المقرر عقده غداً الجمعة في إطار صيغة «E3-R4»، يأتي في ظل حالة شديدة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

وقال نائب المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جلين ساليك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سيتوجه غدًا إلى إسطنبول، تلبية لدعوة نظيره التركي هاكان فيدان، للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يجمع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ضمن مجموعة «E3»، ومصر والمملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، ضمن مجموعة «R4».

وأوضح جلين ساليك أن هذا الاجتماع، الذي ينعقد في إطار صيغة غير مسبوقة، يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط في مواجهة الأزمات الإقليمية التي تؤثر على الجميع.

وأضاف أن إيران ستكون في صميم المناقشات، لا سيما القضايا التي تمثل مصدر قلق مشترك، وفي مقدمتها البرنامجان النووي والصاروخي الباليستي الإيرانيان، فضلا عن الوضع في مضيق هرمز.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن اجتماع إسطنبول سيتيح بحث سبل العمل مع الشركاء في المنطقة بما يسهم في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للنزاع.