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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عقارب الساعة تتراجع.. مصر تستعد لوداع التوقيت الصيفي وبدء العد التنازلي للشتوي

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
خالد يوسف

​تتأهب البلاد خلال ايام قليلة لتراجع عقارب الساعة ستين دقيقة كاملة، معلنة الوداع الرسمي للتوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مختلف أنحاء الجمهورية والقطاعات الخدمية، في خطوة مرتقبة يعقبها تعديل شامل في مواعيد المؤسسات والقطاعات الحيوية، وسط ترقب واسع من المواطنين لتأثير هذا التغيير الزمني المفصلي على ساعات العمل الرسمية، وحركة المواصلات، والدوام الدراسي، وكافة تفاصيل الروتين اليومي للشارع المصري، لذا ارتفع البحث عن كيفية تعامل الجهات الحكومية والخدمية مع هذا التحول المرتقب، وأبرز النصائح لتجاوز إرباك الساعات الأولى بسلام.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يُطبق التوقيت الشتوي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

بدء التوقيت الشتوي

وبموجب القانون، ينتهي التوقيت الصيفي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، ومع بدء يوم الجمعة التالي يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت الشتوي.

وعند حلول الساعة 12 منتصف الليل، تُعاد الساعة إلى 11 مساءً، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.


هل تتغير الساعة على الموبايل تلقائيًا؟

بالنسبة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتصلة بالإنترنت، قد يتم تعديل الساعة تلقائيًا عند تفعيل إعدادات التاريخ والوقت التلقائية، بحسب إعدادات الجهاز ونظام التشغيل.

تتغير الساعة على الموبايل

وفي حال عدم تحديث الساعة تلقائيًا، يمكن للمستخدم الدخول إلى إعدادات التاريخ والوقت والتأكد من تفعيل خيار الضبط التلقائي، حتى تظهر الساعة بالتوقيت الصحيح بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.


أسباب تطبيق التوقيت الشتوي 2026

يأتي قرار تطبيق التوقيت الشتوي 2026، كجزء من خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث يساعد على خفض الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية خلال المساء نتيجة قصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء، إلى جانب دوره الرئيسي في تنظيم مواعيد العمل والمدارس والقطارات والرحلات الجوية.

تغيير التوقيت الشتوي

كما أن تغيير التوقيت الشتوي يسهم في تحسين استغلال الوقت وتوزيعه بما يتناسب مع طبيعة الحياة اليومية، سواء في العمل أو الدراسة، ما يمنح الأفراد توازنًا أفضل بين نشاطهم اليومي وفترات الليل.


سبب تغيير الساعة يوم الجمعة

جاء اختيار يوم الجمعة لإجراء تغيير التوقيت باعتباره يوم إجازة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، وهو ما يساهم في تقليل تأثير تغيير الساعة على مواعيد العمل والخدمات ووسائل النقل، كما يمنح المواطنين وقتا للتكيف مع التوقيت الجديد قبل بداية أسبوع العمل.

سبب تغيير الساعة يوم الجمعة

يمنح تطبيق تغيير الساعة في نهاية الأسبوع المواطنين والمؤسسات فرصة لضبط الساعات والأجهزة والمواعيد قبل استئناف العمل والدراسة بصورة طبيعية.

التوقيت الشتوي

ولا يعني الانتقال إلى التوقيت الشتوي 2026، زيادة أو تقليص عدد ساعات العمل أو الدراسة، إذ يقتصر التغيير على الساعة الرسمية التي يتم على أساسها تحديد مواعيد بداية ونهاية الأنشطة، وبالتالي، تظل ساعات العمل من حيث عدد الساعات كما هي، ما لم تصدر جهة مختصة قرارًا منفصلًا بتعديل مواعيد العمل.

عقارب الساعة تتراجع وداع التوقيت الصيفي العد التنازلي للشتوي ستين دقيقة مواعيد العمل فرصة لضبط الساعات

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