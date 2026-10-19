استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر

بدأ العد التنازلي لـ موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يترقب الجميع انتهاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023 .

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر، وفقًا للجدول الزمني المحدد لتغيير الساعة، حيث يجري تأخير التوقيت الرسمي بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر.

وبذلك، عندما تصل الساعة إلى الثانية عشرة منتصف الليل، تعود إلى الحادية عشرة مساءً من يوم الخميس نفسه، لتتكرر الساعة الحادية عشرة مساءً خلال ليلة الانتقال إلى النظام الجديد.

موعد تأخير الساعة في مصر

ومن المقرر تأخير الساعة 60 دقيقة مع حلول فجر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، لتصبح الساعة الثانية عشرة منتصف الليل الحادية عشرة مساءً، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من التوقيت الشتوي خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2026 تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

لماذا يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة؟

يرتبط موعد تغيير الساعة بنهاية يوم الخميس وبداية الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المحدد قانونًا، وهو ما يمنح المواطنين والمؤسسات فرصة للاستعداد قبل استئناف أنشطة الأسبوع المعتادة.

كما يساعد اختيار هذا الموعد على تقليل احتمالات الارتباك الناتج عن اختلاف التوقيت، خصوصًا لدى المؤسسات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالساعة الرسمية.

وتحتاج بعض الجهات والشركات إلى مراجعة إعدادات أنظمتها الإلكترونية وخدماتها الرقمية لضمان توافقها مع التوقيت الجديد، لا سيما الأنظمة التي تنفذ معاملات أو تسجل عمليات وفق مواعيد زمنية محددة.

قانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، وينص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل، وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في أبريل 2023، ضمن إجراءات إعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي بعد فترة من التوقف.

ووفقًا لما ورد في تقرير اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة المشروع، فإن إعادة العمل بهذا النظام تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار الإضافية.

ويحدد القانون موعد تغيير الساعة سنويًا، مع اختلاف التاريخ الفعلي بحسب موقع الجمعة الأخيرة من أبريل والخميس الأخير من أكتوبر في التقويم.

لماذا يتم تغيير الساعة في مصر؟

يأتي العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي وفقًا للقانون المنظم لتغيير التوقيت في مصر، بهدف الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تقديم الساعة خلال فصل الصيف ثم إعادتها إلى التوقيت المعتاد مع نهاية شهر أكتوبر.

ومع بدء التوقيت الشتوي، يعود المواطنون إلى التوقيت المعتاد، ما يستلزم الانتباه إلى مواعيد العمل والمدارس والقطارات والرحلات، لتجنب أي ارتباك في المواعيد خلال يوم تغيير الساعة.

تغيير الساعة على هواتف آيفون

يستطيع مستخدمو هواتف آيفون التأكد من ضبط أجهزتهم قبل تطبيق التوقيت الشتوي، من خلال مراجعة إعدادات التاريخ والوقت واتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق «الإعدادات» (Settings).

اختيار «عام» (General).

الدخول إلى «التاريخ والوقت» (Date & Time).

تفعيل خيار «التعيين تلقائيًا» (Set Automatically).

التأكد من ضبط المنطقة الزمنية على القاهرة، إذا لم يحددها الهاتف تلقائيًا.

ويساعد تفعيل الضبط التلقائي على تحديث الوقت وفق بيانات المنطقة الزمنية التي يعتمدها الهاتف، دون الحاجة إلى تغيير الساعة يدويًا في كل مرة.

خطوات ضبط الساعة على هواتف أندرويد

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد، بما في ذلك أجهزة سامسونج وشاومي وأوبو وريلمي، التأكد من إعدادات الوقت لضمان تحديث الساعة بصورة صحيحة عند بدء التوقيت الشتوي.

وتتمثل خطوات ضبط الساعة فيما يلي:

فتح تطبيق «الإعدادات» (Settings).

الدخول إلى قسم «النظام» (System) أو «الإدارة العامة» (General Management)، بحسب نوع الهاتف.

اختيار «التاريخ والوقت» (Date & Time).

تفعيل خيار «ضبط الوقت تلقائيًا».

تفعيل خيار المنطقة الزمنية التلقائية، والتأكد من اختيار القاهرة عند الحاجة.

وبعد تفعيل هذه الخيارات، يُفترض أن يتغير الوقت تلقائيًا وفق التوقيت المعتمد، بشرط أن تكون بيانات المنطقة الزمنية على الهاتف محدثة ومتوافقة مع القواعد الرسمية.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026؟

وفق المواعيد المنظمة لتشغيل المحال العامة والمولات التجارية الواردة في النص، يكون موعد غلق المحلات في الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية، مع السماح بمد ساعات الغلق حتى الساعة 11 مساءً أيام الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

وتهم هذه المواعيد أصحاب المحال التجارية والمولات والمواطنين الراغبين في معرفة ساعات التسوق خلال الفترة التي يتزامن فيها تطبيق التوقيت الشتوي مع تنظيم مواعيد تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية.

وتساعد معرفة مواعيد الغلق على تنظيم الزيارات والتسوق والالتزامات اليومية، خاصة في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، التي تختلف فيها ساعات الإغلاق عن الأيام العادية وفق المواعيد المشار إليها.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات في التوقيت الشتوي؟

تختلف مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات عن مواعيد غلق المحال التجارية، إذ يستمر العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل في الأيام العادية.

ويمتد موعد الغلق إلى الساعة 1 صباحًا أيام الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، وفق المواعيد الواردة في النص.

ويعني ذلك أن المواطنين الراغبين في زيارة المطاعم والكافيهات يحتاجون إلى مراعاة اختلاف مواعيد التشغيل عن مواعيد المحال التجارية، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

كما تهم هذه المواعيد أصحاب المطاعم والكافيهات والبازارات، في إطار تنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة النشاط التجاري والخدمي.

ما مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية في التوقيت الشتوي؟

تخضع الورش والأعمال الحرفية للمواعيد المحددة بقرارات تنظيم تشغيل وغلق المحال العامة، مع مراعاة طبيعة كل نشاط والمناطق التي توجد بها، إلى جانب الاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة والخدمات.

وتختلف طبيعة عمل الورش والأعمال الحرفية عن بعض الأنشطة التجارية الأخرى، وهو ما يستلزم مراعاة القرارات المنظمة لساعات التشغيل والغلق، وفق طبيعة النشاط وموقعه والاستثناءات المقررة له.

ولذلك، فإن معرفة المواعيد المنظمة للورش تتطلب الرجوع إلى القرارات ذات الصلة بالنشاط والمنطقة، وعدم افتراض تطابق مواعيد جميع الورش والأعمال الحرفية دون مراعاة الضوابط والاستثناءات المعمول بها.