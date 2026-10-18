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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة ومواعيد غلق المحلات

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة ومواعيد غلق المحلات
موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة ومواعيد غلق المحلات
عبد الفتاح تركي

يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر مع انتهاء التوقيت الصيفي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، إذ يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بداية يوم الجمعة التالي، لتعود الساعة من 12 منتصف الليل إلى 11 مساءً، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي، بالتزامن مع اهتمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بمعرفة مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش خلال الفترة المقبلة.

وتأتي مواعيد تشغيل وغلق الأنشطة التجارية والخدمية في إطار تنظيم حركة العمل، مع مراعاة طبيعة كل نشاط، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار، وهو ما يجعل معرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومواعيد الغلق من الموضوعات التي تحظى باهتمام المواطنين وأصحاب الأعمال مع اقتراب نهاية أكتوبر.

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التوقيت الشتوي

متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2026؟

ينتهي التوقيت الصيفي في مصر يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي في البلاد.

وبموجب هذا النظام، يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع حلول يوم الجمعة التالي لانتهاء التوقيت الصيفي، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث تتحول الساعة من 12 منتصف الليل إلى 11 مساءً، إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.

ويترتب على هذا التغيير تعديل التوقيت المعمول به في مختلف الأنشطة اليومية، وهو ما يدفع المواطنين إلى متابعة موعد تطبيق التوقيت الشتوي للتأكد من ضبط ساعاتهم وأجهزتهم، وتجنب حدوث اختلاف في مواعيد العمل والالتزامات اليومية.

ما القانون المنظم للتوقيت الشتوي في مصر؟

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر، ويحدد الإطار القانوني لتغيير الساعة بين التوقيتين، بما يتيح تنظيم الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي ضمن النظام المعمول به للتبديل بين التوقيتين الصيفي والشتوي، مع ارتباط موعد تغيير الساعة بنهاية شهر أكتوبر، وفقًا للموعد المحدد في القانون.

ويظل موعد بدء التوقيت الشتوي من الموضوعات التي تهم المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، خاصة مع ارتباطه بتغير التوقيت اليومي ومواعيد تشغيل وغلق المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش.

بداية التوقيت الشتوي رسمياً

كيف يتم ضبط الساعة عند بدء التوقيت الشتوي 2026؟

يتطلب الانتقال إلى التوقيت الشتوي تأخير الساعة 60 دقيقة، مع ضرورة التأكد من ضبط الأجهزة المستخدمة يوميًا حتى تتوافق مع التوقيت الجديد، ويمكن التعامل مع هذا التغيير وفق الخطوات الآتية.

الهواتف الذكية: قد تُعدّل الوقت تلقائيًا عند تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا، إذا كانت إعدادات الجهاز والاتصال بالشبكة تسمح بذلك.

الساعات اليدوية: تحتاج إلى تعديل الوقت يدويًا بتأخير الساعة 60 دقيقة.

الأجهزة الإلكترونية: قد تتطلب بعض الأجهزة ضبط الوقت يدويًا، بحسب إعداداتها وطريقة عملها.

التأكد من التوقيت: يُنصح بمراجعة الوقت على الأجهزة بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي، لتجنب أي اختلاف في المواعيد.

ويأتي ضبط الساعة بالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الجديد، في إطار تطبيق النظام القانوني المنظم للتغيير بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بهدف تنظيم ساعات العمل والاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

ما مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026؟

وفق المواعيد المنظمة لتشغيل المحال العامة والمولات التجارية الواردة في النص، يكون موعد غلق المحلات في الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية، مع السماح بمد ساعات الغلق حتى الساعة 11 مساءً أيام الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

وتهم هذه المواعيد أصحاب المحال التجارية والمولات والمواطنين الراغبين في معرفة ساعات التسوق خلال الفترة التي يتزامن فيها تطبيق التوقيت الشتوي مع تنظيم مواعيد تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية.

وتساعد معرفة مواعيد الغلق على تنظيم الزيارات والتسوق والالتزامات اليومية، خاصة في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، التي تختلف فيها ساعات الإغلاق عن الأيام العادية وفق المواعيد المشار إليها.

الساعة هتتأخر 60 دقيقة.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

ما مواعيد غلق المطاعم والكافيهات في التوقيت الشتوي؟

تختلف مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات عن مواعيد غلق المحال التجارية، إذ يستمر العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل في الأيام العادية.

ويمتد موعد الغلق إلى الساعة 1 صباحًا أيام الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، وفق المواعيد الواردة في النص.

ويعني ذلك أن المواطنين الراغبين في زيارة المطاعم والكافيهات يحتاجون إلى مراعاة اختلاف مواعيد التشغيل عن مواعيد المحال التجارية، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

كما تهم هذه المواعيد أصحاب المطاعم والكافيهات والبازارات، في إطار تنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة النشاط التجاري والخدمي.

ما مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية في التوقيت الشتوي؟

تخضع الورش والأعمال الحرفية للمواعيد المحددة بقرارات تنظيم تشغيل وغلق المحال العامة، مع مراعاة طبيعة كل نشاط والمناطق التي توجد بها، إلى جانب الاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة والخدمات.

وتختلف طبيعة عمل الورش والأعمال الحرفية عن بعض الأنشطة التجارية الأخرى، وهو ما يستلزم مراعاة القرارات المنظمة لساعات التشغيل والغلق، وفق طبيعة النشاط وموقعه والاستثناءات المقررة له.

ولذلك، فإن معرفة المواعيد المنظمة للورش تتطلب الرجوع إلى القرارات ذات الصلة بالنشاط والمنطقة، وعدم افتراض تطابق مواعيد جميع الورش والأعمال الحرفية دون مراعاة الضوابط والاستثناءات المعمول بها.

لماذا يتابع المواطنون موعد بدء التوقيت الشتوي 2026؟

تزداد أهمية معرفة موعد بدء التوقيت الشتوي مع اقتراب نهاية أكتوبر، بسبب ارتباط تغيير الساعة بمواعيد العمل والأنشطة التجارية والخدمية، إلى جانب الحاجة إلى ضبط الساعات والأجهزة المستخدمة يوميًا.

كما يهتم أصحاب المحال والمولات والمطاعم والكافيهات والورش بمعرفة المواعيد المنظمة للتشغيل والغلق، حتى يتمكنوا من تنظيم أنشطتهم وفق الضوابط المقررة، بينما يحتاج المواطنون إلى معرفة ساعات الإغلاق لتخطيط التسوق والزيارات والأنشطة اليومية.

رسميًا.. انتهاء الصيف 2025 وبدء التوقيت الشتوي في هذا الموعد

ويظل تأخير الساعة 60 دقيقة عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي أبرز تغيير ينتظره المواطنون في نهاية أكتوبر، بالتزامن مع تطبيق النظام المنظم للتوقيتين الصيفي والشتوي في مصر.

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