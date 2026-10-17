قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير عباهرة: نتنياهو يستغل التصعيد في الضفة الغربية لتعزيز حظوظه الانتخابية
موقع قبرصي يبرز داعم مصر للسعودية ويسلط الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
وزير الحرب الأمريكي: إيران أمام خيارين توقيع اتفاق أو مواجهة الدمار
عون لوفد فرنسي: اعتداءات إسرائيل تعرقل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية
مصطفى بكري: ما تتعرض له السعودية لا يستهدف المملكة وحدها
دار الإفتاء: شراء السلع من السوق السوداء يعتبر تعاونا مع المهربين
بكري: أتوقع تفويضًا محددًا من النواب للرئيس السيسي للدفاع عن أمن السعودية واستقرارها
الرئيس اللبناني: وفد عسكري يشارك في اجتماع فلوريدا 20 أكتوبر.. وبيروت تطالب بتمديد مهمة اليونيفيل
تحركات أوروبية لإحداث تغيير.. ديفيد بيكهام مرشح محتمل لمنافسة إنفانتينو على رئاسة الفيفا
مأساة في الهند.. مصرع 17 شخصًا وإصابة 25 في تدافع خلال مهرجان ديني
حمدى عاشور يطرح «أحلام ع الوعي».. فيلم قصير يواجه حروب التضليل والشائعات
لميس الحديدي: الرئيس السيسي يستحق الشكر لأنه عايز دولة قوية مش مرتبطة بفرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

التوقيت الشتوي 2026
التوقيت الشتوي 2026
عبد العزيز جمال

يستعد ملايين المواطنين في مصر للعودة إلى التوقيت الشتوي 2026 مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، إذ تتراجع الساعة الرسمية 60 دقيقة إلى الخلف، لتتحول الساعة الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساءً، وفقًا للقواعد المنظمة لتغيير التوقيت في مصر بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023.

ويأتي هذا التغيير بعد نحو ستة أشهر من تطبيق التوقيت الصيفي، الذي بدأ يوم الجمعة 24 أبريل 2026، عندما جرى تقديم الساعة 60 دقيقة، بهدف الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

التوقيت الشتوي

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر، وفقًا للجدول الزمني المحدد لتغيير الساعة، حيث يجري تأخير التوقيت الرسمي بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر.

وبذلك، عندما تصل الساعة إلى الثانية عشرة منتصف الليل، تعود إلى الحادية عشرة مساءً من يوم الخميس نفسه، لتتكرر الساعة الحادية عشرة مساءً خلال ليلة الانتقال إلى النظام الجديد.

متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2026؟

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 24 أبريل 2026، عندما جرى تقديم الساعة 60 دقيقة، وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، الذي يوافق 29 أكتوبر هذا العام، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة التالية.

وتتمثل القواعد السنوية لتغيير الساعة في مصر في الآتي:

  • الجمعة الأخيرة من أبريل: تقديم الساعة 60 دقيقة لبدء التوقيت الصيفي.
  • نهاية الخميس الأخير من أكتوبر: تأخير الساعة 60 دقيقة والعودة إلى التوقيت الشتوي.

وبذلك، تستمر مصر في تطبيق نظام التوقيتين الصيفي والشتوي بالتناوب سنويًا، وفق المواعيد التي يحددها القانون، مع تغيير الساعة مرتين خلال العام.

طريقة ضبط الساعة على الموبايل عند تغيير التوقيت

مع اقتراب موعد تغيير الساعة، يبحث المواطنون عن كيفية ضبط الهواتف المحمولة، خاصة مع اعتمادهم عليها في تنظيم مواعيد العمل والدراسة والاجتماعات، وضبط المنبهات اليومية.

وتدعم معظم الهواتف الذكية الحديثة خاصية تحديث الوقت تلقائيًا، بشرط تفعيل إعدادات التاريخ والوقت الآلية واختيار المنطقة الزمنية الصحيحة.

وللتأكد من جاهزية الهاتف لاستقبال التوقيت الجديد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • فتح قائمة الإعدادات على الهاتف المحمول.
  • الدخول إلى إعدادات التاريخ والوقت.
  • تفعيل خاصية ضبط الوقت تلقائيًا.
  • التأكد من اختيار المنطقة الزمنية الصحيحة الخاصة بالقاهرة.
  • مراجعة الساعة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد.
  • التأكد من ضبط المنبهات المرتبطة بمواعيد العمل أو الدراسة.

أما في حال عدم تفعيل التحديث التلقائي، فقد يحتاج المستخدم إلى تعديل الساعة يدويًا، وفق التوقيت الرسمي الجديد.

التوقيت الشتوي

هل تتغير الساعة تلقائيًا على الهواتف المحمولة؟

تتغير الساعة تلقائيًا على معظم الهواتف الذكية التي تعتمد على تحديث الوقت عبر الشبكة، إذا كانت إعدادات الوقت والتاريخ مضبوطة بصورة صحيحة، وكانت المنطقة الزمنية المحددة متوافقة مع التوقيت الرسمي في مصر.

ويُفضل التأكد من ظهور الساعة الصحيحة صباح الجمعة 30 أكتوبر، مع مراجعة المنبهات والمواعيد المسجلة مسبقًا، لتجنب التأخر عن العمل أو الدراسة أو الاجتماعات المهمة.

كما ينبغي الانتباه إلى الأجهزة التي لا تتصل بالإنترنت أو لا تتلقى تحديثات تلقائية، إذ قد تستمر في عرض الوقت السابق إلى أن يجري تعديل إعداداتها يدويًا.

قانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، وينص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل، وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في أبريل 2023، ضمن إجراءات إعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي بعد فترة من التوقف.

ووفقًا لما ورد في تقرير اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة المشروع، فإن إعادة العمل بهذا النظام تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار الإضافية.

ويحدد القانون موعد تغيير الساعة سنويًا، مع اختلاف التاريخ الفعلي بحسب موقع الجمعة الأخيرة من أبريل والخميس الأخير من أكتوبر في التقويم.

لماذا يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة؟

يرتبط موعد تغيير الساعة بنهاية يوم الخميس وبداية الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المحدد قانونًا، وهو ما يمنح المواطنين والمؤسسات فرصة للاستعداد قبل استئناف أنشطة الأسبوع المعتادة.

كما يساعد اختيار هذا الموعد على تقليل احتمالات الارتباك الناتج عن اختلاف التوقيت، خصوصًا لدى المؤسسات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالساعة الرسمية.

وتحتاج بعض الجهات والشركات إلى مراجعة إعدادات أنظمتها الإلكترونية وخدماتها الرقمية لضمان توافقها مع التوقيت الجديد، لا سيما الأنظمة التي تنفذ معاملات أو تسجل عمليات وفق مواعيد زمنية محددة.

ماذا يحدث لمواعيد الشروق والغروب بعد تغيير الساعة؟

مع تطبيق التوقيت الشتوي، تظهر مواعيد شروق الشمس وغروبها على الساعة الرسمية أبكر بنحو 60 دقيقة مقارنة بالتوقيت الصيفي، عند المقارنة بين المواعيد الفلكية نفسها وفق طريقتي عرض الوقت.

فعلى سبيل المثال، إذا كان شروق الشمس يظهر عند السادسة صباحًا بالتوقيت الصيفي، فإن الموعد المقابل يظهر عند الخامسة صباحًا بالتوقيت الشتوي، مع افتراض ثبات الظروف الفلكية للمقارنة.

وينطبق الأمر نفسه على غروب الشمس، إذ يظهر موعده على الساعة الرسمية أبكر بساعة بعد إرجاع العقارب.

التوقيت الشتوي

ولا يعني تغيير الساعة حدوث اختلاف مفاجئ في حركة الشمس أو زيادة عدد ساعات النهار الفعلية، وإنما يتعلق بتعديل التوقيت الرسمي الذي تُعرض به المواعيد.

وقد ينعكس هذا التغيير على تنظيم الأنشطة اليومية، خاصة مواعيد الاستيقاظ والذهاب إلى العمل والعودة إلى المنزل خلال ساعات المساء.

هل تتغير مواعيد العمل والدراسة مع التوقيت الشتوي؟

لا يؤدي تغيير الساعة تلقائيًا إلى زيادة ساعات العمل أو الدراسة أو تقليلها، إذ يقتصر التغيير على التوقيت الرسمي الذي تُحسب وفقه المواعيد.

وبالتالي، تستمر المصالح الحكومية والمدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة في العمل وفق الجداول المعتمدة، ما لم تصدر الجهات المختصة قرارات منفصلة بشأن تعديل مواعيد الحضور والانصراف.

وينبغي للموظفين والطلاب متابعة أي تعليمات رسمية جديدة قد تصدر بالتزامن مع تغيير الساعة، خاصة إذا كانت هناك ترتيبات تتعلق بمواعيد الدراسة أو العمل.

تأثير تغيير الساعة على القطارات والطيران والمواصلات

يحتاج المسافرون إلى الانتباه عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي، خاصة بالنسبة إلى رحلات الطيران والقطارات والحافلات التي تعتمد على مواعيد مغادرة ووصول محددة.

ولتجنب أي ارتباك في المواعيد، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

  • مراجعة مواعيد الرحلات المدونة على التذاكر.
  • التأكد من التوقيت المعتمد لدى شركات الطيران والسكك الحديدية.
  • متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن شركات النقل.
  • مراجعة مواعيد الحجوزات والاجتماعات المهمة.
  • التأكد من ضبط الساعة على الهاتف قبل مغادرة المنزل.

نصائح مهمة قبل بدء التوقيت الشتوي 2026

مع اقتراب موعد تغيير الساعة، يمكن للمواطنين اتخاذ مجموعة من الخطوات البسيطة لتجنب الارتباك في المواعيد اليومية، والتأكد من توافق جميع الأجهزة مع التوقيت الرسمي الجديد.

التوقيت الشتوي

ومن أبرز هذه الإجراءات:

  • ضبط الساعات اليدوية وساعات الحائط التي لا تتغير تلقائيًا.
  • تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا على الهواتف الذكية.
  • مراجعة المنبهات المرتبطة بمواعيد العمل والدراسة.
  • التأكد من ضبط ساعات السيارات والأجهزة الإلكترونية.
  • مراجعة مواعيد الرحلات الجوية والقطارات والحافلات.
  • التأكد من مواعيد الاجتماعات والفعاليات المهمة.
  • مراجعة الخدمات والمعاملات الإلكترونية المرتبطة بمواعيد محددة.
  • التأكد من ظهور التوقيت الصحيح صباح الجمعة 30 أكتوبر.

وتساعد هذه الخطوات على الانتقال إلى النظام الجديد دون مشكلات تتعلق بالمواعيد، خاصة لدى الأشخاص الذين ترتبط أعمالهم أو سفرهم بتوقيتات دقيقة.

كم يومًا متبقيًا على بدء التوقيت الشتوي؟

بحلول السبت 17 أكتوبر 2026، يتبقى 13 يومًا على الموعد المحدد، مع استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس 29 أكتوبر.

التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 2026 موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026 هل تتغير الساعة تلقائيًا على الهواتف المحمولة قانون التوقيت الصيفي لماذا يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

احمد بلال

تدخل الجنة مستريح.. رد فعل غير متوقع من أحمد بلال بعد فوز الزمالك

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

اسامة نبيه

أول ما ربنا يكرمك تفتري.. أسامة نبيه يهاجم ناصر منسي ويطالب بإيقافه

ترشيحاتنا

مدرسة طاميا

بمشاركة المعلمين والطلاب.. تدريب عملي على مواجهة الطوارئ داخل مدرسة بنوة الإعدادية بمركز طامية

جانب من الاختفالية

رداد بحفل تخريج طلبة مدرسة أبو زعبل التطبيقية: نموذج التعليم المهني يستحق التكرار

جلسة علاج طبيعي

بلاغ من نقابة العلاج الطبيعي ضد مركز غير مرخص يديره أستاذ تربية رياضية

بالصور

فرنسا وألمانيا تدفعان نحو تخفيف قواعد الانبعاثات.. ما مصير حظر سيارات البنزين في أوروبا؟

فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا

فستان أبيض شفاف.. نيكول سابا تتألف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة| صور

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

بالأسود.. ريهام حجاج تبرز رشاقتها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

بالأحمر.. ميس حمدان تتألق في اليوم الثالث من مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد