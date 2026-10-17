التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

يستعد ملايين المواطنين في مصر للعودة إلى التوقيت الشتوي 2026 مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، إذ تتراجع الساعة الرسمية 60 دقيقة إلى الخلف، لتتحول الساعة الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساءً، وفقًا للقواعد المنظمة لتغيير التوقيت في مصر بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023.

ويأتي هذا التغيير بعد نحو ستة أشهر من تطبيق التوقيت الصيفي، الذي بدأ يوم الجمعة 24 أبريل 2026، عندما جرى تقديم الساعة 60 دقيقة، بهدف الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.





موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر، وفقًا للجدول الزمني المحدد لتغيير الساعة، حيث يجري تأخير التوقيت الرسمي بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر.

وبذلك، عندما تصل الساعة إلى الثانية عشرة منتصف الليل، تعود إلى الحادية عشرة مساءً من يوم الخميس نفسه، لتتكرر الساعة الحادية عشرة مساءً خلال ليلة الانتقال إلى النظام الجديد.

متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2026؟

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 24 أبريل 2026، عندما جرى تقديم الساعة 60 دقيقة، وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، الذي يوافق 29 أكتوبر هذا العام، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة التالية.

وتتمثل القواعد السنوية لتغيير الساعة في مصر في الآتي:

الجمعة الأخيرة من أبريل: تقديم الساعة 60 دقيقة لبدء التوقيت الصيفي.

نهاية الخميس الأخير من أكتوبر: تأخير الساعة 60 دقيقة والعودة إلى التوقيت الشتوي.

وبذلك، تستمر مصر في تطبيق نظام التوقيتين الصيفي والشتوي بالتناوب سنويًا، وفق المواعيد التي يحددها القانون، مع تغيير الساعة مرتين خلال العام.

طريقة ضبط الساعة على الموبايل عند تغيير التوقيت

مع اقتراب موعد تغيير الساعة، يبحث المواطنون عن كيفية ضبط الهواتف المحمولة، خاصة مع اعتمادهم عليها في تنظيم مواعيد العمل والدراسة والاجتماعات، وضبط المنبهات اليومية.

وتدعم معظم الهواتف الذكية الحديثة خاصية تحديث الوقت تلقائيًا، بشرط تفعيل إعدادات التاريخ والوقت الآلية واختيار المنطقة الزمنية الصحيحة.

وللتأكد من جاهزية الهاتف لاستقبال التوقيت الجديد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

فتح قائمة الإعدادات على الهاتف المحمول.

الدخول إلى إعدادات التاريخ والوقت.

تفعيل خاصية ضبط الوقت تلقائيًا.

التأكد من اختيار المنطقة الزمنية الصحيحة الخاصة بالقاهرة.

مراجعة الساعة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد.

التأكد من ضبط المنبهات المرتبطة بمواعيد العمل أو الدراسة.

أما في حال عدم تفعيل التحديث التلقائي، فقد يحتاج المستخدم إلى تعديل الساعة يدويًا، وفق التوقيت الرسمي الجديد.



هل تتغير الساعة تلقائيًا على الهواتف المحمولة؟

تتغير الساعة تلقائيًا على معظم الهواتف الذكية التي تعتمد على تحديث الوقت عبر الشبكة، إذا كانت إعدادات الوقت والتاريخ مضبوطة بصورة صحيحة، وكانت المنطقة الزمنية المحددة متوافقة مع التوقيت الرسمي في مصر.

ويُفضل التأكد من ظهور الساعة الصحيحة صباح الجمعة 30 أكتوبر، مع مراجعة المنبهات والمواعيد المسجلة مسبقًا، لتجنب التأخر عن العمل أو الدراسة أو الاجتماعات المهمة.

كما ينبغي الانتباه إلى الأجهزة التي لا تتصل بالإنترنت أو لا تتلقى تحديثات تلقائية، إذ قد تستمر في عرض الوقت السابق إلى أن يجري تعديل إعداداتها يدويًا.

قانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، وينص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل، وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في أبريل 2023، ضمن إجراءات إعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي بعد فترة من التوقف.

ووفقًا لما ورد في تقرير اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة المشروع، فإن إعادة العمل بهذا النظام تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار الإضافية.

ويحدد القانون موعد تغيير الساعة سنويًا، مع اختلاف التاريخ الفعلي بحسب موقع الجمعة الأخيرة من أبريل والخميس الأخير من أكتوبر في التقويم.

لماذا يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة؟

يرتبط موعد تغيير الساعة بنهاية يوم الخميس وبداية الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المحدد قانونًا، وهو ما يمنح المواطنين والمؤسسات فرصة للاستعداد قبل استئناف أنشطة الأسبوع المعتادة.

كما يساعد اختيار هذا الموعد على تقليل احتمالات الارتباك الناتج عن اختلاف التوقيت، خصوصًا لدى المؤسسات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالساعة الرسمية.

وتحتاج بعض الجهات والشركات إلى مراجعة إعدادات أنظمتها الإلكترونية وخدماتها الرقمية لضمان توافقها مع التوقيت الجديد، لا سيما الأنظمة التي تنفذ معاملات أو تسجل عمليات وفق مواعيد زمنية محددة.

ماذا يحدث لمواعيد الشروق والغروب بعد تغيير الساعة؟

مع تطبيق التوقيت الشتوي، تظهر مواعيد شروق الشمس وغروبها على الساعة الرسمية أبكر بنحو 60 دقيقة مقارنة بالتوقيت الصيفي، عند المقارنة بين المواعيد الفلكية نفسها وفق طريقتي عرض الوقت.

فعلى سبيل المثال، إذا كان شروق الشمس يظهر عند السادسة صباحًا بالتوقيت الصيفي، فإن الموعد المقابل يظهر عند الخامسة صباحًا بالتوقيت الشتوي، مع افتراض ثبات الظروف الفلكية للمقارنة.

وينطبق الأمر نفسه على غروب الشمس، إذ يظهر موعده على الساعة الرسمية أبكر بساعة بعد إرجاع العقارب.



ولا يعني تغيير الساعة حدوث اختلاف مفاجئ في حركة الشمس أو زيادة عدد ساعات النهار الفعلية، وإنما يتعلق بتعديل التوقيت الرسمي الذي تُعرض به المواعيد.

وقد ينعكس هذا التغيير على تنظيم الأنشطة اليومية، خاصة مواعيد الاستيقاظ والذهاب إلى العمل والعودة إلى المنزل خلال ساعات المساء.

هل تتغير مواعيد العمل والدراسة مع التوقيت الشتوي؟

لا يؤدي تغيير الساعة تلقائيًا إلى زيادة ساعات العمل أو الدراسة أو تقليلها، إذ يقتصر التغيير على التوقيت الرسمي الذي تُحسب وفقه المواعيد.

وبالتالي، تستمر المصالح الحكومية والمدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة في العمل وفق الجداول المعتمدة، ما لم تصدر الجهات المختصة قرارات منفصلة بشأن تعديل مواعيد الحضور والانصراف.

وينبغي للموظفين والطلاب متابعة أي تعليمات رسمية جديدة قد تصدر بالتزامن مع تغيير الساعة، خاصة إذا كانت هناك ترتيبات تتعلق بمواعيد الدراسة أو العمل.

تأثير تغيير الساعة على القطارات والطيران والمواصلات

يحتاج المسافرون إلى الانتباه عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي، خاصة بالنسبة إلى رحلات الطيران والقطارات والحافلات التي تعتمد على مواعيد مغادرة ووصول محددة.

ولتجنب أي ارتباك في المواعيد، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

مراجعة مواعيد الرحلات المدونة على التذاكر.

التأكد من التوقيت المعتمد لدى شركات الطيران والسكك الحديدية.

متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن شركات النقل.

مراجعة مواعيد الحجوزات والاجتماعات المهمة.

التأكد من ضبط الساعة على الهاتف قبل مغادرة المنزل.

نصائح مهمة قبل بدء التوقيت الشتوي 2026

مع اقتراب موعد تغيير الساعة، يمكن للمواطنين اتخاذ مجموعة من الخطوات البسيطة لتجنب الارتباك في المواعيد اليومية، والتأكد من توافق جميع الأجهزة مع التوقيت الرسمي الجديد.



ومن أبرز هذه الإجراءات:

ضبط الساعات اليدوية وساعات الحائط التي لا تتغير تلقائيًا.

تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا على الهواتف الذكية.

مراجعة المنبهات المرتبطة بمواعيد العمل والدراسة.

التأكد من ضبط ساعات السيارات والأجهزة الإلكترونية.

مراجعة مواعيد الرحلات الجوية والقطارات والحافلات.

التأكد من مواعيد الاجتماعات والفعاليات المهمة.

مراجعة الخدمات والمعاملات الإلكترونية المرتبطة بمواعيد محددة.

التأكد من ظهور التوقيت الصحيح صباح الجمعة 30 أكتوبر.

وتساعد هذه الخطوات على الانتقال إلى النظام الجديد دون مشكلات تتعلق بالمواعيد، خاصة لدى الأشخاص الذين ترتبط أعمالهم أو سفرهم بتوقيتات دقيقة.

كم يومًا متبقيًا على بدء التوقيت الشتوي؟

بحلول السبت 17 أكتوبر 2026، يتبقى 13 يومًا على الموعد المحدد، مع استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس 29 أكتوبر.