موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 ومواعيد غلق المحلات في مصر

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر فور انتهاء التوقيت الصيفي في يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، حيث تُؤخر الساعة 60 دقيقة كاملة عند حلول الساعة 12 منتصف الليل لتصبح الساعة 11 مساءً مع بداية يوم الجمعة التالي مباشرة، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للعمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.

ويأتي هذا التغيير السنوي في إطار تنظيم حركة الأنشطة التجارية والخدمية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى مراعاة طبيعة كل نشاط وترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة القصوى من ساعات النهار.

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متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في مصر رسميا؟

ينص القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينظم آلية العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في جمهورية مصر العربية، على أن التوقيت الصيفي ينتهي تحديدًا يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026.

ومع بدء الأنفاس الأولى ليوم الجمعة التالي، يُشرع في تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة كاملة للعودة إلى التوقيت الشتوي الرسمي.

وتتحول العقارب تلقائيًا أو يدويًا عند وصولها إلى الساعة 12 منتصف الليل لتصبح الساعة 11 مساءً، لينطلق بذلك العمل بالتوقيت الشتوي بشكل رسمي في جميع المنشآت والمؤسسات داخل الدولة.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار القانون المنظم للتغيير بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بهدف تنظيم ساعات العمل والاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

كيف يمكنك ضبط الساعة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي؟

يتطلب التحول من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي اتباع خطوات بسيطة لضمان دقة المواعيد وعدم حدوث أي إرباك في الجدول اليومي للمواطنين.

أولًا، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة مع انطلاق التوقيت الشتوي.

ثانيا، الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المتصلة بشبكة الإنترنت قد تُجري هذا التغيير بصورة تلقائية فور تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا من الإعدادات.

ثالثا، الساعات اليدوية وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى تحتاج إلى تعديل الوقت يدويًا بواسطة المستخدم.

رابعا، يُنصح الجميع بالتأكد التام من ضبط أجهزة الوقت المختلفة عقب بدء تطبيق التوقيت الجديد تفادياً لوقوع أي اختلال أو تضارب في المواعيد الشخصية والمهنية.

ما هي مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في التوقيت الشتوي 2026؟

تخضع المحال العامة والمولات التجارية لضوابط المواعيد المنظمة لتشغيل وغلق المنشآت عند بدء العمل بالتوقيت الشتوي. حيث يكون الموعد المحدد لغلق المحال والمولات التجارية في تمام الساعة 10 مساءً خلال أيام الأسبوع العادية.

وفي إطار التيسير على المواطنين وتنشيط حركة التجارة، يُسمح بمد ساعات العمل والاستمرار في فتح المحال والتسوق حتى الساعة 11 مساءً خلال أيام الخميس والجمعة، فضلاً عن أيام الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية التي تقرها الدولة.

ما مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات؟

تتسم مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات بطبيعة خاصة تختلف عن المحال التجارية العامة نظرًا لطبيعة الخدمات المقدمة للجمهور.

ويمتد ساعات العمل في المطاعم والكافيهات والبازارات حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال الأيام العادية من الأسبوع. بينما يمتد موعد الغلق اليومي إلى الساعة 1 صباحًا خلال أيام الخميس والجمعة، وأيضًا أثناء الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

كيف تنظم قرارات التشغيل مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية؟

تستند الورش والأعمال الحرفية الموزعة في مختلف المناطق إلى الضوابط والقرارات المحددة لتنظيم تشغيل وغلق المحال العامة، حيث يُراعى في تطبيقها طبيعة كل نشاط حرفي والمناطق الجغرافية التي تتواجد فيها هذه الورش. وتتضمن القرارات الاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة والخدمات الضرورية التي تستدعي ظروف عملها مواعيد خاصة لضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية دون إخلال بقواعد ترشيد الطاقة وتنظيم الشارع.