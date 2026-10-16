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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026.. وكيفية تغيير الساعة على الهواتف

موعد بدء التوقيت الشتوي
موعد بدء التوقيت الشتوي
محمد غالي

يترقب المواطنون في مصر موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2026، بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لتغيير الساعة وفقا للقانون المنظم للعمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي. 

موعد بدء التوقيت الشتوي

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير التوقيت الصيفي، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ويتم تطبيق التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند حلول الموعد المحدد، لتعود الساعة من 12 منتصف الليل إلى 11 مساء يوم الخميس 29 أكتوبر، إيذانا ببدء العمل بالتوقيت الجديد.

ويترتب على تغيير الساعة تعديل التوقيت الرسمي في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستلزم الانتباه إلى مواعيد العمل والدراسة ووسائل المواصلات والارتباطات اليومية، إلى جانب مراجعة مواعيد السفر والحجوزات وأي التزامات محددة خلال فترة الانتقال بين التوقيتين.

هل تتغير الساعة تلقائيا على الهواتف عند بدء التوقيت الشتوي؟

تدعم معظم الهواتف الذكية خاصية تحديث الوقت تلقائيا، بما يسمح بتغيير الساعة وفقا لإعدادات التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية دون الحاجة إلى تدخل المستخدم.

ولضمان ضبط الساعة بصورة صحيحة عند بدء التوقيت الشتوي، ينصح بالتأكد من تفعيل خاصية ضبط الوقت تلقائيا والمنطقة الزمنية التلقائية، مع التأكد من اتصال الهاتف بشبكة المحمول أو الإنترنت عند الحاجة.

وفي حالة عدم تحديث الساعة تلقائيا، يمكن الدخول إلى إعدادات الجهاز ومراجعة خيارات التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية، ثم إعادة تشغيل الهاتف إذا استمرت المشكلة. 

موعد بدء التوقيت الشتوي

خطوات ضبط التوقيت الشتوي تلقائيا على هواتف أندرويد

يمكن لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد التأكد من تفعيل التحديث التلقائي للساعة من خلال الخطوات التالية.

1. فتح تطبيق الإعدادات على الهاتف.
2. الدخول إلى قسم النظام أو الإدارة العامة وفقا لنوع الجهاز.
3. اختيار التاريخ والوقت.
4. تفعيل خيار التاريخ والوقت التلقائي.
5. تفعيل خيار المنطقة الزمنية التلقائية إذا كان متاحا.
6. التأكد من اتصال الهاتف بالشبكة عند الحاجة إلى تحديث الإعدادات.

موعد بدء التوقيت الشتوي

طريقة ضبط الساعة تلقائيا على هواتف آيفون

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون التأكد من إعدادات التوقيت التلقائي باتباع الخطوات التالية.

1. فتح تطبيق الإعدادات.
2. الدخول إلى قسم عام.
3. اختيار التاريخ والوقت.
4. تفعيل خيار التعيين تلقائيا.
5. التأكد من ضبط المنطقة الزمنية بصورة صحيحة.

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