موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

يتصدر موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يحرص الكثيرون على معرفة الموعد الرسمي لتغيير الساعة، وتوقيت تأخيرها 60 دقيقة، إلى جانب خطوات ضبط الهواتف المحمولة لضمان تحديث الوقت بصورة صحيحة.

ويأتي ذلك في إطار استعداد المواطنين لتنظيم مواعيد العمل والدراسة والالتزامات اليومية، وتجنب أي ارتباك قد ينتج عن تغيير التوقيت، خاصة فيما يتعلق بمواعيد الاستيقاظ والمنبهات والرحلات والاجتماعات المسجلة على الأجهزة الإلكترونية.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يخضع تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي وآلية الانتقال إلى التوقيت الشتوي.

ومن المقرر، وفقا للموعد الوارد في الأجندة الزمنية لعام 2026، بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، وذلك من خلال تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، إيذانا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي.

موعد بدء التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة وتأخيرها 60 دقيقة

من المقرر إجراء تغيير الساعة مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر وبداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، إذ تؤخر الساعة 60 دقيقة عند حلول موعد التغيير، لتعود من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساء، وفقا لآلية الانتقال إلى التوقيت الشتوي.

وينصح المواطنون بمراجعة إعدادات الساعات والأجهزة الإلكترونية، لا سيما الأجهزة التي لا تدعم التحديث التلقائي، لتفادي أي اختلاف في المواعيد الرسمية للعمل والدراسة وحجوزات السفر والارتباطات الشخصية.

خطوات ضبط الساعة على هواتف أندرويد عند بدء التوقيت الشتوي

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد، بما في ذلك أجهزة سامسونج وشاومي وأوبو وريلمي وغيرها، الاستعداد لتغيير التوقيت من خلال التأكد من تفعيل إعدادات الوقت والمنطقة الزمنية التلقائية.

وتتمثل خطوات ضبط الساعة فيما يلي:

فتح تطبيق الإعدادات (Settings) على الهاتف.

الدخول إلى قسم النظام (System) أو الإدارة العامة (General Management)، وفقا لنوع الجهاز وإصدار نظام التشغيل.

اختيار التاريخ والوقت (Date & Time).

تفعيل خيار التاريخ والوقت التلقائيان (Set time automatically).

تفعيل خيار المنطقة الزمنية التلقائية (Set time zone automatically)، أو التأكد من اختيار القاهرة باعتبارها المنطقة الزمنية الصحيحة.

موعد بدء التوقيت الشتوي

وبعد تفعيل هذه الإعدادات، يفترض أن يتحدث الوقت تلقائيا عند حلول موعد تغيير التوقيت، بشرط أن يدعم الهاتف التحديث الصحيح لقواعد المنطقة الزمنية وأن تكون إعداداته محدثة.

وفي حال عدم تغير الساعة تلقائيا، يمكن مراجعة إعدادات المنطقة الزمنية، والتحقق من تحديث نظام التشغيل، ثم ضبط الوقت يدويا عند الضرورة.

كيفية ضبط الساعة على الآيفون عند بدء التوقيت الشتوي

يستطيع مستخدمو هواتف آيفون التأكد من جاهزية أجهزتهم للانتقال إلى التوقيت الشتوي من خلال مراجعة إعدادات التاريخ والوقت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق الإعدادات (Settings).

اختيار عام (General).

الدخول إلى التاريخ والوقت (Date & Time).

تفعيل خيار التعيين تلقائيا (Set Automatically).

التأكد من ضبط المنطقة الزمنية على القاهرة، إذا لم يتعرف الهاتف عليها تلقائيا.

ومن المفترض أن يتولى الهاتف تحديث الساعة تلقائيا عند حلول موعد التغيير، ما دامت إعدادات التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية مضبوطة بصورة صحيحة.

موعد بدء التوقيت الشتوي

ماذا تفعل إذا لم تتغير الساعة تلقائيا؟

قد لا تتحدث الساعة تلقائيا على بعض الهواتف عند الانتقال من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، نتيجة إعدادات غير صحيحة أو عدم تحديث نظام التشغيل أو بيانات المنطقة الزمنية.

وللتأكد من ظهور الوقت الصحيح، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

التحقق من الاتصال بالشبكة: التأكد من اتصال الهاتف بالإنترنت أو بشبكة المحمول.

مراجعة إعدادات الوقت: التأكد من تفعيل خيارات ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية تلقائيا.

التأكد من المنطقة الزمنية: مراجعة اختيار القاهرة أو المنطقة الزمنية الصحيحة لمصر.

تحديث نظام التشغيل: تثبيت التحديثات المتاحة للهاتف، إذا لزم الأمر.

إعادة تشغيل الجهاز: إعادة تشغيل الهاتف بعد مراجعة الإعدادات، ثم التحقق من الوقت المعروض.

ضبط الساعة يدويا عند الضرورة: إذا استمرت المشكلة، يمكن تعديل الوقت يدويا وفقا للتوقيت الرسمي المعتمد.