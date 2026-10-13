قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للدورة الثانية وبالإجماع.. مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء| صور
أمير قطر: أمن الخليج خط أحمر.. وإغلاق هرمز سبب أضرارًا اقتصادية كبيرة
متحدث الخارجية: تعاون سوداني ومتابعة دقيقة لإنهاء إجراءات نقل المتوفين المصريين في حادث الخرطوم
مهند العكلوك: أزمات الأمة العربية الحالية أثرت على القضية الفلسطينية
يلامس الـ 53 جنيهاً.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك
وزيرة التضامن تدعو الدول العربية إلى إعطاء الأولوية لدعم الفئات الأولى بالرعاية
بعد مظاهرات أمام السفارة بالقاهرة.. الشرطة الهولندية تكشف لـ صدى البلد عن سبب القبض على أحمد ناصر
منحة الزواج 2026.. هدية من الدولة للفتيات المستحقات للمعاش وهذه شروطها وخطوات الصرف
موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف
زيتون سيناء يدخل مرحلة جديدة.. وزير الزراعة يطلق تشغيل معصرة النثيلة لدعم المزارعين
استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين وسط و جنوب قطاع غزة
مايا مرسي تترأس أعمال الدورة العادية الـ 84 لمجلس وزراء التضامن العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

تغير الساعه
تغير الساعه
محمد غالي

يتصدر موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يحرص الكثيرون على معرفة الموعد الرسمي لتغيير الساعة، وتوقيت تأخيرها 60 دقيقة، إلى جانب خطوات ضبط الهواتف المحمولة لضمان تحديث الوقت بصورة صحيحة.

ويأتي ذلك في إطار استعداد المواطنين لتنظيم مواعيد العمل والدراسة والالتزامات اليومية، وتجنب أي ارتباك قد ينتج عن تغيير التوقيت، خاصة فيما يتعلق بمواعيد الاستيقاظ والمنبهات والرحلات والاجتماعات المسجلة على الأجهزة الإلكترونية.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يخضع تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي وآلية الانتقال إلى التوقيت الشتوي.

ومن المقرر، وفقا للموعد الوارد في الأجندة الزمنية لعام 2026، بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، وذلك من خلال تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، إيذانا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي.

موعد بدء التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة وتأخيرها 60 دقيقة

من المقرر إجراء تغيير الساعة مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر وبداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، إذ تؤخر الساعة 60 دقيقة عند حلول موعد التغيير، لتعود من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساء، وفقا لآلية الانتقال إلى التوقيت الشتوي.

وينصح المواطنون بمراجعة إعدادات الساعات والأجهزة الإلكترونية، لا سيما الأجهزة التي لا تدعم التحديث التلقائي، لتفادي أي اختلاف في المواعيد الرسمية للعمل والدراسة وحجوزات السفر والارتباطات الشخصية.

خطوات ضبط الساعة على هواتف أندرويد عند بدء التوقيت الشتوي

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد، بما في ذلك أجهزة سامسونج وشاومي وأوبو وريلمي وغيرها، الاستعداد لتغيير التوقيت من خلال التأكد من تفعيل إعدادات الوقت والمنطقة الزمنية التلقائية.

وتتمثل خطوات ضبط الساعة فيما يلي:

فتح تطبيق الإعدادات (Settings) على الهاتف.
الدخول إلى قسم النظام (System) أو الإدارة العامة (General Management)، وفقا لنوع الجهاز وإصدار نظام التشغيل.
اختيار التاريخ والوقت (Date & Time).
تفعيل خيار التاريخ والوقت التلقائيان (Set time automatically).
تفعيل خيار المنطقة الزمنية التلقائية (Set time zone automatically)، أو التأكد من اختيار القاهرة باعتبارها المنطقة الزمنية الصحيحة.

موعد بدء التوقيت الشتوي

وبعد تفعيل هذه الإعدادات، يفترض أن يتحدث الوقت تلقائيا عند حلول موعد تغيير التوقيت، بشرط أن يدعم الهاتف التحديث الصحيح لقواعد المنطقة الزمنية وأن تكون إعداداته محدثة.

وفي حال عدم تغير الساعة تلقائيا، يمكن مراجعة إعدادات المنطقة الزمنية، والتحقق من تحديث نظام التشغيل، ثم ضبط الوقت يدويا عند الضرورة.

كيفية ضبط الساعة على الآيفون عند بدء التوقيت الشتوي

يستطيع مستخدمو هواتف آيفون التأكد من جاهزية أجهزتهم للانتقال إلى التوقيت الشتوي من خلال مراجعة إعدادات التاريخ والوقت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق الإعدادات (Settings).
اختيار عام (General).
الدخول إلى التاريخ والوقت (Date & Time).
تفعيل خيار التعيين تلقائيا (Set Automatically).
التأكد من ضبط المنطقة الزمنية على القاهرة، إذا لم يتعرف الهاتف عليها تلقائيا.

ومن المفترض أن يتولى الهاتف تحديث الساعة تلقائيا عند حلول موعد التغيير، ما دامت إعدادات التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية مضبوطة بصورة صحيحة.

موعد بدء التوقيت الشتوي

ماذا تفعل إذا لم تتغير الساعة تلقائيا؟

قد لا تتحدث الساعة تلقائيا على بعض الهواتف عند الانتقال من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، نتيجة إعدادات غير صحيحة أو عدم تحديث نظام التشغيل أو بيانات المنطقة الزمنية.

وللتأكد من ظهور الوقت الصحيح، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

التحقق من الاتصال بالشبكة: التأكد من اتصال الهاتف بالإنترنت أو بشبكة المحمول.
مراجعة إعدادات الوقت: التأكد من تفعيل خيارات ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية تلقائيا.
التأكد من المنطقة الزمنية: مراجعة اختيار القاهرة أو المنطقة الزمنية الصحيحة لمصر.
تحديث نظام التشغيل: تثبيت التحديثات المتاحة للهاتف، إذا لزم الأمر.
إعادة تشغيل الجهاز: إعادة تشغيل الهاتف بعد مراجعة الإعدادات، ثم التحقق من الوقت المعروض.
ضبط الساعة يدويا عند الضرورة: إذا استمرت المشكلة، يمكن تعديل الوقت يدويا وفقا للتوقيت الرسمي المعتمد.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر موعد بدء التوقيت الشتوي موعد بدء التوقيت بدء التوقيت الشتوي تغير الساعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

مباراة القمة

ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. عضو بمجلس إدارة الزمالك يطالب برحيل معتمد جمال

ترشيحاتنا

شوبير

أحمد شوبير: أغلب الحكام أكدوا عدم وجود ركلات جزاء مستحقة للزمالك

ميسي

ميسي يُسلم الكرة الذهبية 2026.. تفاصيل مفاجأة الحفل المرتقب

سافيو

برونو سافيو: تجربتي مع الأهلي كانت مميزة ومصر بيتي

بالصور

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد