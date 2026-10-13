استخراج كعب العمل 2026 إلكترونيا.. الخطوات والأوراق المطلوبة والشروط

يبحث الكثير من المواطنين عن الطرق المتاحة لاستخراج كعب العمل ضمن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم إلى الوظائف، خاصة مع التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا.

وتتيح منصة مصر الرقمية إمكانية تقديم طلب استخراج شهادة القيد، المعروفة باسم «كعب العمل»، من خلال الإنترنت، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، مع إمكانية تحميل الشهادة وطباعتها بصيغة PDF بعد الموافقة على الطلب، وفقا للإجراءات المتاحة للخدمة.

وتتضمن خطوات استخراج كعب العمل 2026 تسجيل البيانات الشخصية واستيفاء نموذج الطلب، وإدخال الرقم القومي والبيانات المتعلقة بالمؤهل الدراسي والموقف من التجنيد، بحسب حالة المتقدم، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة وفقا لطبيعة المهنة والوظيفة المستهدفة.

وتخضع الطلبات المقدمة للمراجعة من الجهات المختصة، مع إمكانية صدور قرار بالقبول أو الرفض خلال 24 ساعة، وفقا للإجراءات المعلنة للخدمة.

وتختلف الأوراق المطلوبة من حالة إلى أخرى، بحسب المؤهل الدراسي وطبيعة العمل والموقف المهني للمتقدم، وقد تستدعي بعض الحالات استكمال بيانات إضافية أو التوجه إلى مكتب العمل المختص.

ويعد كعب العمل من المستندات المطلوبة ضمن مسوغات التعيين في العديد من وظائف القطاعين الحكومي والخاص، إذ يرتبط بتسجيل بيانات الباحث عن العمل لدى الجهات المختصة، وهو ما يجعل معرفة خطوات استخراجه وشروطه والمستندات اللازمة من الأمور المهمة للراغبين في الالتحاق بوظائف جديدة.

ما خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2026؟

يمكن للباحثين عن فرص عمل تقديم طلب استخراج شهادة القيد إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

2. اختيار «خدمات مصر الرقمية»، ثم الانتقال إلى خدمات وزارة العمل.

3. الضغط على خدمة «استخراج شهادة القيد».

4. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة واستيفاء استمارة الطلب.

5. تسجيل الرقم القومي والبيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي والموقف من التجنيد، بحسب حالة المتقدم.

6. استكمال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة وفقا لطبيعة الحالة.

7. مراجعة المعلومات المسجلة والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

8. إرسال الطلب ومتابعة حالته عبر المنصة.

9. تحميل شهادة القيد وطباعتها بصيغة PDF بعد الموافقة على الطلب.



ما الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل 2026؟

تختلف المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل بحسب المؤهل الدراسي وطبيعة المهنة وحالة الباحث عن العمل، وتشمل الأوراق الأساسية المشار إليها في إجراءات الخدمة ما يلي:

بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل المؤهل الدراسي بالنسبة إلى الحاصلين على مؤهلات دراسية.

مستند يوضح الموقف من التجنيد للذكور، بحسب الحالة.

الرقم التأميني.

شهادة الخبرة، إن وجدت.

شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، إذا كانت طبيعة العمل تستلزم تقديمهما.

ما شروط استخراج كعب العمل إلكترونيا؟

يتطلب استخراج كعب العمل إلكترونيا استكمال البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من مطابقتها للمستندات الرسمية، إلى جانب إدخال المعلومات المرتبطة بالمؤهل الدراسي والموقف من التجنيد، بحسب حالة المتقدم.

وتشمل الإجراءات تحديد الغرض من التسجيل، سواء للعمل داخل مصر أو خارجها، وفقا للخيارات المتاحة على المنصة، مع ضرورة إدخال البيانات بصورة دقيقة واستيفاء المتطلبات المحددة للخدمة.

كيف يستخرج ذوو الإعاقة كعب العمل 2026؟

يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التقدم لاستخراج شهادة القيد، مع تقديم المستندات التي تثبت الحالة واستيفاء البيانات المطلوبة وفقا للإجراءات المنظمة للخدمة.

وتشمل المستندات المطلوبة لهذه الفئة ما يلي:

بطاقة الرقم القومي.

الرقم التأميني.

بطاقة الخدمات المتكاملة الموضح بها نوع الإعاقة، أو شهادة التأهيل المهني، بحسب الحالة.

المؤهل الدراسي، إن وجد.

مستند يوضح الموقف من التجنيد للذكور، بحسب الحالة.

شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، إذا كانت الوظيفة في مهنة فنية تستلزم تقديمهما.