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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بتوفير 12 فرصة عمل بالقطاع الخاص وإعانات عاجلة لمواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

التقي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية، وذوى الهمم للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، ومساندة المواطن مسؤولية الجميع لا يمكن التقصير فيها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح قنوات تواصل مع المواطنين قائلاً: نحن هنا لتلبية احتياجاتكم ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الخدمات وفقاً للإمكانات المتاحة، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من أهالي المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم من مختلف المراكز والمدن والقرى، بحضور كلٍّا من  المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ  والعميد أ.ح احمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ، وكيلى وزارتى التضامن والعمل ووكيل مديرية  الصحة ومديرة عام خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتامين الصحى ومديرة عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ، الى جانب ممثلي المديريات الخدمية والادرات النوعية بالديوان العام  ،والمدير التنفيذى  لمؤسسة تكافل، ورئيس الاتحاد النوعي لهيئات وجمعيات الفئات الخاصة بالشرقية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استمع محافظ الشرقية إلى طلبات أهالينا من مراكز ومدن (الزقازيق  - منيا القمح – فاقوس  بلبيس – منيا القمح – ابوحماد – ههيا – كفر صقر  )، والتي تنوعت بين طلبات الحصول على فرصة عمل، واستخراج معاش تكافل وكرامة، وصرف مساعدات عاجلة وشهرية، وتوفير سكن مناسب وتوفير جهاز لعروسة ، موجهاً المسؤولين التنفيذيين بالتعامل الفوري مع كل طلب وفقاً للقوانين واللوائح، وبما يضمن رفع المعاناة عن المواطنين، عقب إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم للتأكد من استحقاقهم لتلك المساعدات، ليتم تلبية الطلبات.

كما وجه محافظ الشرقية بسرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والفيزا الخاصة بتكافل وكرامة للحالات المستحقة بعد التسجيل بالإضافة لإجراء بحث إسكان لبحث إمكانية توفير سكن مناسب وصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ(٩) حالات لمدة تتراوح بين ٤ إلى ٦ أشهر وفقاً للأبحاث الاجتماعية وتوفير علاج على نفقة الدولة لحالتين لكونهم يعانوا من امراض مزمنة تحتاج لدواء ومتابعة دورية.

كما وجه محافظ الشرقية بتوفير كرسى متحرك كهربائى و٤مراتب هوائية  بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير ورئيس مكتب الشرقية  للاتحاد النوعى للاعاقة لمواطنين من ذوى الهمم ووجه بتوفير جهاز لعروسة بعد اجراء الابحاث الاجتماعية الخاصة لكونها من الاسر الاولى بالرعاية وصرف اعانة لسيدة من الاسر الاولى بالرعاية لمساعدتها لدفع مصروفات الجامعة لابنها.

 كما قرر المحافظ تكليف وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية بصرف الحوافز الخاصة بمدربى ولاعبى كرة الجرس للمكفوفين بنادى السكة الحديد بناء على طلب مدربهم (كفيف ) والذى كان حاضر لقاء المواطنين.

أشار محافظ الشرقية إلى حرصه الشديد على تعزيز أواصر الثقة والتواصل الفعّال مع المواطنين بكافة الطرق الممكنة، من خلال متابعة طلباتهم ومشكلاتهم التي يتم رصدها عبر "منصات التواصل الاجتماعي، ومنظومة الشكاوى الحكومية، وصوتك مسموع، وفي اللقاء الأسبوعي بالديوان العام"، وكذلك خلال جولاته الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للاستماع إلى شكاواهم على أرض الواقع، وإيجاد الحلول الفورية لها لتحسين مستوى الخدمات المؤداة إليهم بمختلف القطاعات الخدمية، لتعزيز ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي بالشرقية.

وفي ختام اللقاء دعا المحافظ المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم أو مطالبهم خلال لقاء المواطنين إلى التقدم بطلباتهم من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، أو التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لتحديد موعد للمقابلة، خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين يوم الإثنين من كل أسبوع،وذلك لضمان تنظيم اللقاءات وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لعرض مطالبهم.

رابط التسجيل لتحديد موعد المقابلة: https://forms.gle/Bq5Hmp51N1wNeFzx5

الشرقية محافظ الشرقية الأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم الجهاز التنفيذي

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