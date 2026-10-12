محمد عبد الجليل: هاني من أساطير الكرة المصرية.. وبن شرقي بيختفي في المباريات الكبيرة

تحدث محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، عن فوز الأهلي بالأمس على الزمالك، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: المباراة غير ممتعة والمستوى صدمني، وبقول لحسام حسن انت بطل والفريقين كانوا غير قادرين

واضاف: معتمد جمال مش لاقي لاعيبة وكان الله في عون حسام حسن، الزمالك يمر بأسوأ حالاته وكانت فرصة للأهلي ولكن مستوى لاعبي الأهلي صدمني

وتابع: عموتة عالج بعض أخطاء الأهلي الدفاعية، وعموتة سيغير تفكيره في حسين الشحات في المباريات المقبلة

وواصل: محمد هاني من أساطير الجبهة اليمنى في مصر وهو محافظ على مستواه منذ سنوات وأتمنى إلا يكرر الأهلي خطأ عدم تجديد رامي ربيعة