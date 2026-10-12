عمرو الحديدي: إمام عاشور مطالب بتقديم المزيد مع الأهلي

أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، أن إمام عاشور مطالب بتقديم المزيد من الإضافة الفنية للفريق، في ظل أهمية الدور الذي يؤديه داخل الملعب، مشددًا على ضرورة زيادة فاعليته الهجومية أمام المرمى.

وقال الحديدي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن الأهلي ينتظر الكثير من إمام عاشور، نظرًا لقدراته الفنية وإمكاناته الكبيرة، وهو ما يتطلب منه أن يكون أكثر إيجابية في إنهاء الهجمات وصناعة الفرص.

في المقابل، أشاد الحديدي بأداء أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن اللاعب قدم مباراة جيدة، وظهر بصورة إيجابية خلال مواجهة القمة.