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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يشيد بجماهير الأهلي والزمالك في القمة ويطالب بالسعة الكاملة للحضور

شوبير
شوبير
علا محمد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمشهد الجماهيري الذي شهدته مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت أمس، مؤكدًا أن جماهير القطبين قدمت صورة مميزة من خلال اللافتات والعروض التي استحضرت انتصارات أكتوبر المجيدة، ودور الجندي المصري في تحقيق النصر.

وطالب شوبير المسؤولين في الدولة بفتح المدرجات أمام الجماهير بالسعة الكاملة خلال المباريات المقبلة، خاصة مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن المشهد الجماهيري الذي ظهر خلال اللقاء يعكس قدرة المشجعين على تقديم صورة حضارية ومميزة داخل الملاعب.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، إن جماهير الأهلي والزمالك تستحق الإشادة بما قدمته خلال مباراة القمة، لافتًا إلى أن توقيت اللقاء تزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأوضح أن جماهير الفريقين قدمت عروضًا جماهيرية مميزة، تضمنت لافتات استعرضت محطات تاريخية مهمة، وأبرزت شجاعة الجندي المصري والانتصارات التي حققتها القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر.

وأكد شوبير أن المدرجات شهدت كرنفالًا جماهيريًا رائعًا، عكس حجم الانتماء لدى مشجعي الفريقين، وأهمية الحضور الجماهيري في إضفاء أجواء استثنائية على مباريات كرة القدم.

ووجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى المسؤولين، مطالبًا بالسماح بحضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباريات الأهلي والزمالك المقبلة.

وقال شوبير: “هنا أقدر أقولك وأقول للمسؤولين في الدولة، افتح مدرجاتك وإنت متطمن، الماتش الجاي للأهلي والزمالك خليه بالسعة الكاملة، وخلي الأندية تستفاد من أسعار التذاكر”.

وختم أن الحضور الجماهيري يمنح المباريات أجواءً مميزة، مشيرًا إلى أن المشهد الذي ظهر في مدرجات القمة يعكس قيمة الجماهير ودورها في إنجاح الأحداث الرياضية.

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