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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد بركات: تصدي مصطفى شوبير نقطة فارقة أمام الزمالك.. ووجوده مع الشناوي مصدر أمان

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
محمد بدران   -  
علا محمد

أشاد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، بمستوى مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأحمر، بعد تألقه في مباراة القمة أمام الزمالك، مؤكدًا أن تصديه لإحدى الفرص الخطيرة كان له دور مهم في الحفاظ على تقدم فريقه خلال اللقاء.

وقال محمد بركات، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»، إن امتلاك الأهلي حارسي مرمى بمستوى محمد الشناوي ومصطفى شوبير يمنح الفريق حالة كبيرة من الاطمئنان، في ظل قدرتهما على تقديم مستويات مميزة والمساهمة في تحقيق البطولات.

وأضاف: «لما يبقى عندك حارس مرمى كبير في الملعب وحارس مرمى تاني كبير على الخط، فإنت ده بيسهلك حاجات كتير أوي، لما يبقى عندي الشناوي وعندي شوبير أنا مببقاش قلقان».

وتابع نجم الأهلي السابق: «الراجل ده حقق لنا بطولات وده حقق لنا بطولات»، في إشارة إلى ما قدمه الحارسان مع الفريق الأحمر، مشددًا على أهمية امتلاك حارسين قادرين على تحمل المسؤولية في المباريات الكبرى.

وأوضح بركات أن التصدي الذي قام به مصطفى شوبير خلال مواجهة الزمالك كان من أبرز اللقطات المؤثرة في المباراة، قائلًا: «كورة مصطفى شوبير اللي صدها هي اللي حافظت على الماتش، والواحد لما يبقى عنده جون كبير لازم يقول الحمد لله».

الأهلي يحسم القمة بثنائية أمام الزمالك

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد خسارته في مباراة القمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة.

محمد بركات نجم الأهلي السابق مصطفى شوبير شوبير الأحمر الزمالك

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