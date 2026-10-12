قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 9 طالبات بالثانوى في حادث تصادم بالطريق الزراعي في الدقهلية
منطقة الغربية الأزهرية تنعى التلميذ أمير الأصيل ضحية حادث معهد دنوشر
شيكابالا يفتح النار على الزمالك.. ويكشف أخطاء خسارة القمة
تصعيد جديد.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه ساحلها الشرقي
رضا عبد العال: أداء الزمالك كان أفضل من الأهلي رغم الخسارة.. ومعتمد جمال يتحمل المسؤولية
أمريكا تهدد أوكرانيا.. وقف بيع السلاح إذا واصلت استهداف منشآت الطاقة الروسية
رضا عبد العال: لو بيزيرا موجود كان الوضع اختلف.. وبيراميدز سيفوز على القطبين
الأطباء يدفعون ثمن اختلاف الشهادات.. تحرك برلماني عاجل لتوحيد مسميات مؤهلات الدراسات العليا لطب الأسنان
أشرف زكي يكشف عن بناء ملحق جديد لدار رعاية كبار الفنانين وتقديم مسلسل عنهم
بعد حسم القمة.. تحديات فنية تنتظر الأهلي والزمالك في الدوري المصري
مستشار رئيس الإمارات: استهداف السعودية يقوض أمن منطقة الخليج بأكملها
حيلة الأقفال الحديدية تقود مباحث جرجا لكشف سرقة 3 شقق لطبيب أسنان.. وضبط المتهم وإعادة المسروقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال: أداء الزمالك كان أفضل من الأهلي رغم الخسارة.. ومعتمد جمال يتحمل المسؤولية

الأهلي - الزمالك
الأهلي - الزمالك
عبدالله هشام

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن أداء الزمالك كان أفضل من الأهلي خلال مباراة القمة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي مساء أمس الأحد.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما محمد هاني ومنصف بقرار، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، ليرفع الأحمر رصيده إلى 16 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأبيض عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: الزمالك كان أفضل من الأهلي في مباراة القمة رغم الخسارة، فالأحمر لم يكن له أي تواجد هجومي سوى في الهدفين، رغم الفوارق الفنية الكبيرة لصالح الأهلي ، والمسؤولية الأولى تقع على معتمد جمال في خسارة الأبيض نظراً للتشكيل الخاطئ الذي أدار به المباراة.

وأضاف: معتمد جمال أخطأ في الدفع بعبد الله السعيد في التشكيل الأساسي للزمالك أمام الأهلي، وهذا ما أكدته مراراً وتكراراً، فاللاعب لا يستطيع المشاركة أساسياً في هذا العمر، كما كان يجب استبدال أحمد فتوح مبكراً، خاصةً أنه لم يكن موفقاً في كرة الهدف الأول للأهلي.

رضا عبد العال الزمالك الأهلي النادي الأهلي محمد هاني منصف بقرار الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

الأهلي

جهاد جريشة يقيم حكم القمة 133 ويكشف الخطأ الأبرز في مباراة الأهلي والزمالك

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة

صورة أرشيفية

حبس المتهم بسرقة 3 شقق لطبيب أسنان في جرجا بسوهاج.. والمباحث تستعيد المسروقات

جانب من اللقاء

رئيس جامعة بنها يقود فريقا بحثيا لإنشاء مختبر مصري صيني للزراعة الذكية بتمويل 20 مليون جنيه

بالصور

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد