رضا عبد العال: أداء الزمالك كان أفضل من الأهلي رغم الخسارة.. ومعتمد جمال يتحمل المسؤولية

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن أداء الزمالك كان أفضل من الأهلي خلال مباراة القمة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي مساء أمس الأحد.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما محمد هاني ومنصف بقرار، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، ليرفع الأحمر رصيده إلى 16 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأبيض عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: الزمالك كان أفضل من الأهلي في مباراة القمة رغم الخسارة، فالأحمر لم يكن له أي تواجد هجومي سوى في الهدفين، رغم الفوارق الفنية الكبيرة لصالح الأهلي ، والمسؤولية الأولى تقع على معتمد جمال في خسارة الأبيض نظراً للتشكيل الخاطئ الذي أدار به المباراة.

وأضاف: معتمد جمال أخطأ في الدفع بعبد الله السعيد في التشكيل الأساسي للزمالك أمام الأهلي، وهذا ما أكدته مراراً وتكراراً، فاللاعب لا يستطيع المشاركة أساسياً في هذا العمر، كما كان يجب استبدال أحمد فتوح مبكراً، خاصةً أنه لم يكن موفقاً في كرة الهدف الأول للأهلي.