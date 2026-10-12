شيكابالا يهاجم حكم القمة: ظلم الزمالك وتجاهل ركلتي جزاء أمام الأهلي

شنّ محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، هجومًا على معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، بسبب أسلوب إدارته لمباراة القمة أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأُقيمت المباراة على استاد القاهرة الدولي، ونجح الأهلي في حسم المواجهة لصالحه، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 16 نقطة، متصدرًا جدول ترتيب المسابقة.

وخلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»، المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، انتقد شيكابالا تغيير طريقة لعب الزمالك في مواجهة الأهلي، مؤكدًا أن الفريق دخل اللقاء متأثرًا بالتحول التكتيكي الذي أجراه معتمد جمال.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الفريق اعتاد اللعب بطريقة 4-3-3 خلال الفترة الماضية، متسائلًا عن أسباب الاعتماد على خطة 4-4-2 في مباراة بحجم القمة، مشددًا على أن التغيير لم يكن مناسبًا للمواجهة، ومؤكدًا أن اللاعبين لم يتدربوا بالشكل الكافي على الأسلوب الجديد.

وأشار شيكابالا إلى أن الزمالك عانى من مشكلات دفاعية خلال مبارياته السابقة، رغم تحقيق نتائج جيدة في بعض الأحيان، موضحًا أن الفريق كان يسمح للمنافسين بالحصول على خمس أو ست فرص محققة في المباراة الواحدة، دون الاستفادة من الأخطاء السابقة والعمل على معالجتها.

كما انتقد فترة الإعداد التي سبقت اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان يمتلك ما يقرب من 22 إلى 25 يومًا للاستعداد، لكنه رأى أن الفريق لم يستغل هذه الفترة بالصورة المطلوبة، مستشهدًا بتراجع الحالة البدنية للاعبين بداية من الدقيقة 60، وعدم قدرتهم على مواصلة الأداء بالمستوى نفسه.

وتطرق لاعب الزمالك السابق إلى الأزمات الإدارية التي يعاني منها النادي، مستشهدًا بحالة الفلسطيني عدي الدباغ، الذي شارك مع منتخب بلاده في ثلاث مباريات بالصين، معتبرًا أن إدارة الزمالك كان ينبغي عليها التواصل مبكرًا مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، لطلب عودة اللاعب بعد خوض مباراتين، بدلًا من ترك الأمور دون معالجة مناسبة.

وفي سياق آخر، أبدى شيكابالا اعتراضه على القرارات التحكيمية خلال المباراة، معتبرًا أن بعض الحالات كانت تستحق العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» لمراجعتها، حتى لو لم تكن هناك مخالفة واضحة من وجهة نظر الحكم.

واختتم شيكابالا تصريحاته بالإشارة إلى التشابه، بحسب رؤيته، بين لعبة أشرف بن شرقي في مباراة إنبي السابقة والحالة الخاصة بشيكو بانزا، مؤكدًا أن الحالتين متشابهتان وتستحقان احتساب ركلة جزاء، على حد قوله.

وشدد نجم الزمالك السابق على أن احتساب ركلتي جزاء للفريق الأبيض كان من الممكن أن يغيّر مسار المباراة ونتيجتها، في ظل اعتراضه على القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة.