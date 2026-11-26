أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن فاجعة الطريق الدائري بمنطقة الوراق تفرض مساءلة جادة للحكومة عن أدائها في ملف تأمين الطرق وحماية أرواح المواطنين، مشددًا على أن واجب الحكومة هو اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع الكوارث، وليس الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها بعد وقوعها.

وأوضح الشهابي أن تكرار الحوادث المأساوية يفرض تساؤلات مشروعة حول كفاءة الرقابة الحكومية، ومدى الالتزام بالصيانة الدورية واشتراطات الأمن والسلامة، وفاعلية الرقابة المرورية، مؤكدًا أن الإهمال الإداري والرقابي، متى ثبت، لا يقل خطورة عن الخطأ المباشر المتسبب في وقوع الحادث.

وأضاف أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير شبكة الطرق والكباري، ومن واجب الحكومة الحفاظ على هذه الإنجازات بحسن إدارتها وصيانتها وتأمينها، مشددًا على أن قيمة المشروعات القومية لا تُقاس بحجم الإنفاق عليها فحسب، وإنما بقدرتها على خدمة المواطنين وحماية أرواحهم.

وأكد الشهابي أهمية تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وتوفير كل أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، مشددًا على أن سرعة الاستجابة لتداعيات الحادث لا تغني عن كشف أسبابه وتحديد المسؤوليات.

وطالب رئيس حزب الجيل الديمقراطي بإجراء تحقيق عاجل وشامل وشفاف، لا يقتصر على تحديد المتسبب المباشر في الحادث، وإنما يمتد إلى مراجعة أداء جميع الجهات الحكومية المعنية، وكشف أوجه القصور والإهمال إن وجدت، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مهما كان موقعه أو منصبه.

كما طالب الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة تأمين الطرق والمحاور الرئيسية، واتخاذ إجراءات وقائية جادة تحول دون تكرار مثل هذه المآسي.

وشدد الشهابي على أن أرواح المصريين ليست أرقامًا في سجلات الحوادث، وأن حياة المواطن أغلى من أي منصب حكومي، وأن حماية الأرواح ليست منحة من الحكومة، وإنما واجب أصيل من واجباتها.

واختتم الشهابي تصريحه قائلًا: إن أفضل عزاء نقدمه لأسر الضحايا هو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومنع تكرار المأساة، فلا يكفي أن نحزن اليوم ثم ننتظر فاجعة جديدة غدًا.

رحم الله الضحايا، وشفى المصابين، وألهم أسرهم الصبر والسلوان، وحفظ مصر وأبناءها من كل سوء.