حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

حسم الحكم السويسري الشهير أورس ماير الجدل بشأن اللقطة المثيرة للجدل بين شيكو بانزا، لاعب الزمالك، وأشرف داري، مدافع الأهلي، خلال مباراة القمة 133، مؤكدًا أنها لا تستحق احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض.

وقال أورس ماير، في تصريحات إعلامية، إن الكرة المشتركة بين شيكو بانزا وأشرف داري لم تكن ركلة جزاء، موضحًا أن لاعب الزمالك سقط من تلقاء نفسه، وبحث عن الاحتكاك مع مدافع الأهلي من أجل الحصول على مخالفة، دون وجود ما يستدعي احتساب ركلة جزاء.

وأضاف الحكم السويسري الشهير، تعليقًا على لقطة أخرى لشيكو بانزا: «لم أرَ سوى أن الحكم كان يجب أن يمنح اللاعب صاحب القميص الأبيض إنذارًا»، مشيرًا إلى أن لاعب الزمالك ارتكب مخالفة بلمس الكرة بيده، متسائلًا عن سبب عدم اتخاذ الحكم أي إجراء بشأنها.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وكان الأهلي قد نجح في حسم مباراة القمة 133 لصالحه، بعدما حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد خسارته أمام غريمه التقليدي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة.