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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد إبراهيم: سعيد بالخسارة أمام الأهلي.. والزمالك يستحق ركلتي جزاء

الزمالك واللهلي
الزمالك واللهلي

أكد محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء خلال مواجهة الأهلي في مباراة القمة، منتقدًا أداء الحكم، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة رغم خسارة الزمالك، مستشهدًا بما حدث في الموسم الماضي عندما خسر الفريق أمام الأهلي، قبل أن يتوج بلقب الدوري.


وقال محمد إبراهيم، في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «توفيق محمد لاعب رائع، وكان متألقًا مع بتروجت، وقدم مباراة كبيرة في مواجهة اليوم أمام الزمالك».


وأضاف: «سعيد بخسارة الزمالك أمام الأهلي، فالموسم الماضي خسرنا أمام الأهلي وفزنا بالدوري، وأرى أن معتمد جمال قدم مباراة جيدة، والفريق أدى ما عليه».


وتابع: «سيطر الأهلي على الشوط الأول دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الزمالك، وفي الشوط الثاني فرض الزمالك سيطرته وكان قريبًا من هز الشباك».


وأشار إلى أن لاعبي الأهلي لم يقدموا الأداء المنتظر، قائلًا: «لاعبو الأهلي، سواء زيزو أو إمام عاشور أو باقي اللاعبين، لم يتألقوا ولم يسددوا على مرمى الزمالك».


وأوضح: «طريقة لعب حسين عموتة تعتمد على ترك الكرة للمنافس والاستحواذ، وفي الشوط الثاني كانت هناك سيطرة تامة من الزمالك، لكنه لم يحسن استغلالها وترجمتها إلى أهداف».


وواصل: «كان يجب احتساب خطأ لصالح محمود الونش في لعبة هدف الأهلي».


وشدد لاعب الزمالك السابق على أحقية الفريق الأبيض في الحصول على ركلتي جزاء أمام الأهلي.


واختتم تصريحاته قائلًا: «سفيان بن جديدة سيرحل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأداؤه غير مقنع».

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