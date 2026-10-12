ناقد رياضي: أداء الأهلي لا يقنع الجماهير رغم الفوز على الزمالك

انتقد عبد الحميد الشربيني، الناقد الرياضي، أداء الأهلي تحت القيادة الفنية لحسين عموتة، مؤكدًا أن جماهير الفريق الأحمر لا تزال غير مقتنعة بالمستوى الذي يقدمه اللاعبون، رغم الفوز على الزمالك في مباراة القمة.



وقال عبد الحميد الشربيني، في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الأهلي مع حسين عموتة لا يريد أن يكون صاحب المبادرة، بل يكتفي برد الفعل، مع الاعتماد على التغييرات الهجومية السريعة، رغم أن الأهلي اعتاد أن يكون هو المبادر وصاحب الفعل، وليس رد الفعل».



وأضاف أن فرحة لاعبي الأهلي والجماهير لم تكن على مستوى الحدث عقب الفوز في مباراة القمة، مشيرًا إلى أن حصد النقاط يظل الأهم للفريق في هذه المرحلة.