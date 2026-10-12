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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكو بانزا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي: كالعادة يحصلون على مساعدة الحكام

شيكوبانزا
شيكوبانزا
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

انتقد الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء التحكيم في مباراة القمة أمام الأهلي، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ونشر شيكو بانزا، عقب انتهاء المباراة، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام»، لتدخل أشرف داري عليه داخل منطقة جزاء الأهلي، معلقا: «كالعادة، يحصلون على مساعدة الحكام»، في إشارة إلى اعتراضه على القرارات التحكيمية خلال اللقاء الذي أداره الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش.

وتلقى الزمالك خسارته الأولى في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما سقط أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ليخسر الفريق الأبيض نقاط المواجهة، بعد بداية لم يتعرض خلالها لأي هزيمة في المسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويطوي الزمالك صفحة مباراة القمة، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على الأراضي الرواندية، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تسهل مهمته قبل مباراة الإياب، وتعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

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