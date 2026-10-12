منصف بقرار: ثقة الجهاز الفني وراء تألقي أمام الزمالك

أكد منصف بقرار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن ثقة الجهاز الفني منحته دفعة قوية للظهور بصورة مميزة خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

وأعرب بقرار عن سعادته بتسجيل هدفه الأول بقميص الأهلي في شباك الغريم التقليدي، مؤكدًا أن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث يمثلان الأهم بالنسبة للفريق، معربًا عن تطلعه لتقديم مستويات أفضل خلال المباريات المقبلة.

وقال لاعب الأهلي، في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: «الحمد لله على الهدف والفوز، وإن شاء الله القادم أفضل»، في إشارة إلى طموحاته مع الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف بقرار أنه كان يدرك جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبين قبل خوض مباراة القمة، نظرًا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للجماهير وموقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، موضحًا أن ثقة المدير الفني ساعدته على التعامل مع الضغوط وتقديم أداء جيد خلال اللقاء.

وأشار لاعب الأهلي إلى أن مواجهة الزمالك كانت صعبة، في ظل قوة المنافس وأهمية المباراة للفريقين، لكنه شدد على أن لاعبي الأهلي نجحوا في التعامل مع مجريات اللقاء، ليحققوا انتصارًا مهمًا ويحصدوا ثلاث نقاط ثمينة في مشوار المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح منصف بقرار في تسجيل الهدف الثاني للفريق الأحمر، بعدما أطلق تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الزمالك، ليضع بصمته الأولى التهديفية بقميص الأهلي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق مع بداية الموسم الحالي.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على بيراميدز، صاحب المركز الثاني، والذي يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويمثل الفوز دفعة معنوية قوية للاعبي الأهلي، في ظل سعي الفريق لمواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يأمل الجهاز الفني في البناء على الأداء الذي قدمه اللاعبون أمام الزمالك خلال المواجهات المقبلة