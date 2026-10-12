ياسر عبد الرؤوف: ركلة جزاء غير محتسبة للزمالك أمام الأهلي

أثار ياسر عبد الرؤوف، الحكم السابق، الجدل بشأن إحدى الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك، بعدما أكد أن الفريق الأبيض كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال اللقاء، بسبب تدخل مروان عطية مع شيكو بانزا.

وأوضح ياسر عبد الرؤوف، خلال ظهوره عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، أن الحالة الأولى تتعلق بوجود احتكاك بين مروان عطية وشيكو بانزا، عقب ارتداد الكرة من تصدي سابق، قبل أن تصل إلى الجانب وتُرسل عرضية داخل منطقة الجزاء.

وأشار الحكم السابق إلى أن مروان عطية وضع يده في ظهر لاعب الزمالك، موضحًا أن النقطة الأساسية في تقييم الحالة تتمثل في مدى تأثير هذا الاحتكاك على قدرة المهاجم على المنافسة على الكرة.

وأكد عبد الرؤوف أن الدفع، رغم كونه بسيطًا، كان مؤثرًا في توازن شيكو بانزا، ومنعه من الارتقاء بالشكل المناسب لمحاولة الوصول إلى الكرة العرضية، وهو ما يجعله تدخلًا يستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.

وأضاف أن مثل هذه الحالات تتطلب من حكم تقنية الفيديو التدخل واستدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة، خاصة أن وجود اليد في ظهر المنافس لا يُعد مخالفة تلقائيًا، وإنما يتوقف القرار على مدى تأثير الدفع في حركة اللاعب وقدرته على المنافسة.

ولفت إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في الدوري المصري، مستشهدًا بحالات مشابهة شهدتها مباريات سابقة، من بينها مواجهة الأهلي والشرقية في الجولة الأولى، إلى جانب حالة أخرى تخص محمد شحاتة.

وأوضح عبد الرؤوف أن الحالات المتشابهة تستوجب تطبيق المعايير التحكيمية نفسها، بعيدًا عن أسماء الأندية المتنافسة، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام اعتبرت إحدى الحالات المشابهة ركلة جزاء غير محتسبة.

واختتم الحكم السابق تحليله بالتأكيد أن الدفع البسيط إذا كان مؤثرًا في حركة اللاعب ومنعه من لعب الكرة، فإنه يستوجب احتساب مخالفة، معتبرًا أن الزمالك كان يستحق ركلة جزاء في هذه الواقعة أمام الأهلي