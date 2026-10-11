محمد هاني رجل مباراة الأهلي والزمالك في القمة 133

فاز محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الأهلي والزمالك، التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

رجل مباراة الأهلي والزمالك

قدم هاني أداءً مميزًا خلال اللقاء، وسجل هدف التقدم بتصويبة قوية توج بها أداء الأهلي في الشوط الأول.

وانتهت المباراة بهدفين دون رد أحرزهما محمد هاني ومنصف بقرار، في المباراة التي جمعت الأهلي والزمالك مساء اليوم باستاد القاهره ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الأهلي يحسم القمة 133 على حساب الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة فوزاً غالياً على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح المارد الأحمر التسجيل في شباك الفارس الأبيض عن طريق محمد هاني في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاع المهاجم الجزائري منصف بقرار في تسجيل الهدف الثاني لفريق الأهلي في شباك الزمالك في الدقيقة 80 من عمر المباراة.



بهذه النتيجة ، ارتفع رصيد فريق الأهلي إلى 16 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.



عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك

الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

محمد الشناوي وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.