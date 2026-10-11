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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد هاني ينهي صيامه التهديفي ويهز شباك الزمالك في القمة 133

محمد هاني
محمد هاني
عمرو مصطفى

نجح محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في افتتاح التسجيل خلال مواجهة الزمالك، المقامة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما أحرز هدف التقدم للفريق الأحمر في الشوط الأول.

محمد هاني ينهي صيامه التهديفي

 

جاء هدف محمد هاني في الدقيقة 39، بعدما أطلق تسديدة قوية باتجاه مرمى الزمالك، اصطدمت بأحد لاعبي الفريق الأبيض، لتغير الكرة مسارها وتستقر داخل الشباك على يسار مهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، معلنة تقدم الأهلي في لقاء القمة.

ويحمل الهدف أهمية خاصة لمحمد هاني، إذ يعد الأول له في تاريخ مشاركاته أمام الزمالك في مباريات القمة بمختلف البطولات المحلية والأفريقية، ليضيف الظهير الأيمن اسمه إلى قائمة لاعبي الأهلي الذين هزوا شباك الغريم التقليدي.

وأنهى لاعب الأهلي بهذا الهدف غيابًا طويلًا عن التسجيل، حيث يعود آخر أهدافه بقميص المارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز إلى الموسم قبل الماضي، عندما سجل في شباك حرس الحدود خلال مباراة انتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

وغاب محمد هاني عن التسجيل في مختلف المسابقات مع الأهلي لمدة 525 يومًا، قبل أن يكسر صيامه التهديفي بهدفه في شباك الزمالك، خلال واحدة من أبرز مباريات الموسم، والتي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير نظرًا لقيمة المواجهة بين قطبي الكرة المصرية.

محمد هاني هدف محمد هاني الأهلي الزمالك القمة الدوري المصري

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