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بعد ثنائية القمة.. الأهلي يوسع الفارق مع الزمالك في سجل الانتصارات التاريخية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد ثنائية القمة.. الأهلي يوسع الفارق مع الزمالك في سجل الانتصارات التاريخية

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

واصل النادي الأهلي تعزيز تفوقه التاريخي على غريمه التقليدي الزمالك، بعدما حسم مواجهة القمة بهدفين دون مقابل، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليضيف انتصارًا جديدًا إلى سجله في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

الأهلي يوسع الفارق مع الزمالك

 

وحملت مواجهة 11 أكتوبر الرقم 133 في تاريخ لقاءات الأهلي والزمالك ببطولة الدوري، ورفع الفريق الأحمر عدد انتصاراته إلى 53 فوزًا، مقابل 29 انتصارًا للفريق الأبيض، بينما انتهت 51 مباراة بالتعادل.

وسجل محمد هاني والمهاجم الجزائري منصف بقرار هدفي الأهلي في اللقاء، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 177 هدفًا في تاريخ مواجهات القمة بالدوري، مقابل 118 هدفًا سجلها الزمالك.

وعلى مستوى جميع البطولات، وصل عدد المواجهات بين القطبين إلى 245 مباراة، حقق الأهلي خلالها 109 انتصارات، مقابل 56 فوزًا للزمالك، فيما حسم التعادل 80 مواجهة. وسجل الأهلي 371 هدفًا في تلك المباريات، بينما استقبلت شباكه 254 هدفًا.

ومنح الفوز الأهلي ثلاث نقاط مهمة رفعت رصيده إلى 16 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على بيراميدز، الذي يمتلك 15 نقطة قبل مواجهته أمام سيراميكا مساء الاثنين.

ويظل الفوز الأكبر للأهلي في تاريخ مواجهات الدوري أمام الزمالك بنتيجة 6-1 في موسم 2001-2002، يليه الانتصار بنتيجة 5-3 في موسم 2021-2022، بينما حقق الفريق الأحمر الفوز بنتيجة 4-1 في موسمي 1960-1961 و2022-2023، وبنتيجة 4-2 في موسمي 1953-1954 و2004-2005.

كما فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في ثماني مناسبات، وبنتيجة 3-1 مرتين، بينما كان أكبر انتصار للفريق الأبيض بنتيجة 3-1، وتكرر في أربع مناسبات.

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