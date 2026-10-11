أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة فوزاً غالياً على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يحسم القمة 133 على حساب الزمالك

وافتتح المارد الأحمر التسجيل في شباك الفارس الأبيض عن طريق محمد هاني في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاع المهاجم الجزائري منصف بقرار في تسجيل الهدف الثاني لفريق الأهلي في شباك الزمالك في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ، ارتفع رصيد فريق الأهلي إلى 16 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

وعلى مقاعد البدلاء جلس كل من:

محمد الشناوي وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.