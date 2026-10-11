عموتة يكشف كواليس تجهيز داري ويشيد بظهور توفيق محمد أمام الزمالك

تحدث الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، عن أداء توفيق محمد وأشرف داري خلال مواجهة الزمالك، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عموتة، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إن توفيق محمد قدم ظهورًا جيدًا، معربًا عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به اللاعب خلال اللقاء.

وأضاف: «بالنسبة لمحمد توفيق، ده أول ظهور ليه، والحمد لله إنه أدى بشكل جيد».

وتطرق المدير الفني للأهلي إلى الحديث عن أشرف داري، موضحًا أن الجهاز الفني عمل على تجهيزه منذ العودة من إسبانيا، وخاض اللاعب أربع مباريات ودية من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة.

وتابع: «بالنسبة لداري، إحنا اشتغلنا عليه من لحظة رجوعنا في إسبانيا، ولعب أربع مباريات ودية عشان يكون جاهز، والحمد لله إن ثقتنا كانت في محلها».

الأهلي يحسم القمة ويتصدر الدوري

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث.