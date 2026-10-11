فرج عامر يتغنى بخبرة الأهلي بعد حسم القمة بثنائية أمام الزمالك

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن خبرة لاعبي الأهلي في مباريات القمة لعبت دورًا كبيرًا في فوز الفريق على الزمالك بهدفين دون رد، مشيدًا بأداء محمد هاني ومصطفى شوبير وتوفيق محمد، بعد تألقهم خلال اللقاء.

وكتب فرج عامر ، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «الأهلي كسب بالخبرة، خبرة لاعبي الأهلي في مباريات القمة لعبت دور كبير في الفوز، محمد هاني، مصطفى شوبير، توفيق محمد هم أفضل لاعبي الأهلي».

كما وجه رئيس نادي سموحة السابق رسالة إلى معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، عقب الخسارة، قائلًا: «هارد لك للكابتن معتمد جمال، هو فعلًا مدير فني مجتهد وجاد وصاحب فكر، للأسف لم يكن في يومه».

ونجح الأهلي، في حسم مباراة القمة أمام الزمالك بالفوز بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح محمد هاني التسجيل للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره ببطولة الدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد خسارته أمام غريمه التقليدي.