أيمن يونس ينتقد حكم مباراة القمة: شيكوبانزا ليه ضربة جزاء

انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، قرارات حكم مباراة الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحات تلفزيونية، إن شيكو بانزا لاعب الزمالك كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال اللقاء، معترضًا على عدم احتسابها من جانب الحكم.

وأضاف: «شيكو بانزا ليه بلنتي، بس الحكم مش راضي يشوف الحاجات دي خالص».

ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ترتيب الأهلي والزمالك بعد القمة

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث عقب الخسارة أمام غريمه التقليدي.