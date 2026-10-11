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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جهاد جريشة يقيم حكم القمة 133 ويكشف الخطأ الأبرز في مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي
الأهلي
مجدي سلامة

أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، أن طاقم التحكيم الذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لم يرتكب أخطاء تحكيمية مؤثرة، مشيرًا إلى أن الحكم كان مفرطًا في الحديث مع اللاعبين والأجهزة الفنية خلال اللقاء.

وقال جريشة، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس»، تقديم الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «Modern MTI»، إن طاقم التحكيم يستحق الحصول على تقييم 8.5 من 10، وحكم الساحة 8.4 من 10، رغم وجود بعض الملاحظات على قرارات الحكم.

وأوضح جريشة أن أبرز الأخطاء تمثلت في عدم إشهار البطاقة الصفراء لبنتايج بسبب التهور، إلى جانب عدم إنذار شيكو بانزا بعد لمس الكرة باليد، مشددًا على ضرورة الاستعانة بحكم من النخبة لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة، لأن حكم اليوم أثبت أنه لا يمتلك خبرات كبيرة ولكن المباراة كانت سهلة.

جهاد جريشة القمة الأهلي والزمالك

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