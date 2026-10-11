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معتمد جمال: الزمالك يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي.. وأعتذر للجماهير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال: الزمالك يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي.. وأعتذر للجماهير

معتمد جمال
معتمد جمال
محمد بدران   -  
علا محمد

أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه لم يكن الأفضل خلال الشوط الأول من مباراة القمة أمام الأهلي، مشيرًا إلى تحسن الأداء في الشوط الثاني، لكن اللاعبين لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم.

وقال معتمد جمال، خلال المؤتمر الصحفي عقب خسارة الأبيض بهدفين دون رد، إن الزمالك لم يحالفه التوفيق في الشوط الأول، بعدما استقبل هدفًا إثر كرة اصطدمت بأحد اللاعبين وغيرت اتجاهها، موضحًا أن الفريق حاول إنهاء الشوط بالتعادل، لكن ذلك لم يتحقق.

وأضاف المدير الفني للزمالك أن فريقه ظهر بصورة أفضل في الشوط الثاني، لكنه لم ينجح في تحويل الفرص إلى أهداف، قبل استقبال الهدف الثاني، مؤكدًا أن هدفي الأهلي جاءا نتيجة أخطاء بسيطة سيعمل الجهاز الفني على علاجها؛ لتجنب تكرارها في المباريات المقبلة.

وتحدث معتمد جمال عن القرارات التحكيمية، قائلًا إن الزمالك يستحق، من وجهة نظره، الحصول على ركلتي جزاء خلال مواجهة الأهلي.

وأوضح المدير الفني أنه اضطر إلى تغيير طريقة اللعب؛ بسبب الغيابات والإصابات، مشيرًا إلى مرض عدي الدباغ بعد عودته، وتعرض آدم كايد للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل المباراة.

كما كشف معتمد جمال عن سبب الدفع بأحمد شريف في التشكيل الأساسي، موضحًا أنه اعتمد عليه بسبب سرعاته، وأن انطلاقاته ساهمت في تشكيل الخطورة للزمالك خلال الشوط الأول.

وأكد مدرب الزمالك أن جميع اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم خلال اللقاء، مشددًا على ضرورة إغلاق صفحة مباراة القمة والتركيز في المواجهة المقبلة أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن الفريق اعتاد التعامل مع الظروف الصعبة، معربًا عن تطلعه لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي.

واختتم معتمد جمال تصريحاته بتوجيه الاعتذار إلى جماهير الزمالك، قائلًا: «بعتذر لجماهير الزمالك، وكنت أتمنى أسعدهم في مباراة النهارده ونحقق الفوز».

وكان الأهلي قد حسم مباراة القمة بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 16 نقطة ويتصدر جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث.

معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك الأهلي القمة

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